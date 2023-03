Bản tin 8H: Người phụ nữ nghi nhảy cầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh

TPO - Người phụ nữ bị nghi nhảy xuống sông Gianh tự tử đã để lại xe máy, đôi dép và "thư tuyệt mệnh".

Khoảng 15h ngày 16/3, người dân địa phương phát hiện một chiếc xe máy vô chủ dựng trên cầu Gianh, địa phận xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), bên cạnh là một đôi dép nữ, nghi có người nhảy cầu tự tử. Chiếc xe máy BKS: 38-E1 089.06 được xác định của một phụ nữ tên Nguyễn Thị H. (SN 1986; quê xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Được biết, trong cốp xe còn điện thoại của người này. Lực lượng chức năng tìm thấy thư tuyệt mệnh được cho là của chị H. gửi người đàn ông tên H.S. (ở xã Thanh Trạch), với nội dung tiết lộ hai người có tình cảm yêu đương và người phụ nữ mong muốn được chôn cất ở Quảng Bình sau khi chết. Hiện chưa rõ tung tích chị H.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị đã có buổi làm việc với đại diện Bộ Quốc phòng để đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các trung tâm đăng kiểm. Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm, hiện Bộ Quốc phòng đồng ý cho 30 - 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ Cục Đăng kiểm. Trong đó, có 30 cán bộ, chiến sĩ là lực lượng chính và 10 cán bộ, chiến sĩ là lực lượng dự phòng thay thế khi thành viên của nhóm 30 cán bộ, chiến sĩ có việc đột xuất trở lại đơn vị. Dự kiến chiều 18/3, Cục Đăng kiểm sẽ tiếp nhận 30 cán bộ, chiến sĩ từ Bộ Quốc phòng. Cục đã tính toán phân công 19 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ tại các Trung tâm đăng kiểm ở TP Hà Nội và 11 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ cho TP.HCM.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong đêm 16 và ngày 17/3, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 40mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Hà Nội và các tỉnh, thành vùng đồng bằng Bắc Bộ sáng và đêm mưa phùn, sương mù rải rác. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng 36 độ C.

Ngày 16/3, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ XV để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội; bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân TP khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tại hội nghị, bà Lê Thị Thanh Nhàn - Trưởng ban Tuyên giáo Hội Nông dân TP Hà Nội đã được Hội nghị bỏ phiếu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị, kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân TP nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngày 16/3, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 1268 /QĐ-BCA về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Nhân (54 tuổi, quê huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, kể từ ngày 20/3. Đại tá Lê Quang Nhân từng làm Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai. Tháng 7/2018, ông Nhân được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đến đầu tháng 5/2020, Đại tá Lê Quang Nhân được Bộ Công an điều động về lại Đồng Nai và bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 16/3, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xử phạt Cty CP Năng lượng tái tạo Đại Dương 225 triệu đồng về hành vi vi phạm các quy định của pháp luật liên quan tới đất đai. Cụ thể, quá trình triển khai dự án nhà máy điện gió Cầu Đất tại xã Trạm Hành (TP Đà Lạt), doanh nghiệp này đã có hành vi chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với tổng diện tích trên 86.000m². Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng còn yêu cầu doanh nghiệp này phải nộp lại 1,152 tỷ đồng là số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện các hành vi vi phạm hành chính. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 16/3, tại Kỳ họp thứ 13, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với 16 quân nhân vi phạm pháp luật. Đây là những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của quân đội. Cơ quan kiểm tra tiến hành bỏ phiếu và thống nhất đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân với 14 trường hợp; khai trừ Đảng và giáng cấp bậc quân hàm đối với 2 trường hợp. (XEM CHI TIẾT)