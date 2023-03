Bản tin 8H: Đề xuất bổ sung các trường hợp bị tinh giản biên chế

TPO - Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung các trường hợp bị tinh giản biên chế là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý cho phù hợp chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP và Nghị định 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung các trường hợp bị tinh giản biên chế. Dự thảo đề nghị bổ sung trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý cho phù hợp chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 20-KL/TW. Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt trình độ đào tạo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trị việc làm đang đảm nhiệm, dự thảo đề nghị chỉ áp dụng quy định này đối với công chức, viên chức; không đặt vấn đề tinh giản biên chế đối với cán bộ chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Ngày 15/3, VKSND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã tổ chức buổi xin lỗi và cải chính công khai đối với người bị oan sai là ông Trần Văn Khang (37 tuổi; ngụ xã Tân Hải, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) tại nơi cư trú. Ông Hồ Tấn Pháp, quyền Viện trưởng VKSND huyện Cái Nước cho biết nguyên nhân dẫn đến oan sai cho ông Khang là do các cơ quan tố tụng đánh giá chứng cứ không khách quan, chưa toàn diện. Năm 2016, VKSND huyện Cái Nước phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Khang về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại xã Trần Thới, huyện Cái Nước. Tuy nhiên, qua công tác điều tra, truy tố, cơ quan tố tụng nhận thấy không có sự việc phạm tội. Ngày 1/7/2021, VKSND huyện Cái Nước ra quyết định đình chỉ vụ án.

Ngày 15/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với N.H.N (chủ kênh YouTube có hơn 330.000 lượt theo dõi) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Trước đó, vào ngày 17/2, N. đăng video có tiêu đề "Vạch trần nhóm người dùng ngải nói để lừa bà con, N. đã gặp nguy" với độ dài 20 phút trên YouTube. Nội dung video đề cập đến nhóm phụ nữ người Chăm "dùng bùa ngải để chiếm đoạt tài sản". Làm việc với cơ quan chức năng, N. thừa nhận nội dung do mình đăng tải là không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng, xác minh, tất cả đều là suy đoán của cá nhân. Cơ quan chức năng đã yêu cầu N. gỡ bỏ video trên.

Ngày 15/3, UBND tỉnh Bình Định ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần VRG Đá Bình Định có trụ sở tại 753 đường Âu Cơ, Khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vì vượt công suất được phép khai thác hàng năm theo giấy phép. Cụ thể theo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, trong năm 2022, Công ty Cổ phần VRG đá Bình Định đã khai thác khoáng sản tại núi Sơn Triều vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép do UBND tỉnh cấp là 93,7% (công suất thiết kế mà công ty được khai thác theo giấy phép là 35.000 m3/năm).

Trước tình trạng quá tải nghiêm trọng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, căn cứ đề xuất của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã điều động 50 chiến sĩ, cảnh sát giao thông sang hỗ trợ công tác kiểm định tại Hà Nội và TPHCM. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, Bộ Quốc phòng đã đồng ý với đề xuất của Bộ GTVT về việc hỗ trợ đăng kiểm viên quân đội. Dự kiến cuối tuần này, Cục sẽ tiếp nhận lực lượng đăng kiểm viên từ Bộ Quốc phòng gửi sang hỗ trợ lực lượng kiểm định xe cơ giới của Bộ GTVT. Theo kế hoạch Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ Cục Đăng kiểm Việt Nam khoảng 30 - 40 đăng kiểm viên quốc phòng tại 2 thành phố đang xảy ra tình trạng ùn tắc về kiểm định xe cơ giới là Hà Nội và TPHCM.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay 16/3, Bắc Bộ đến Thanh Hóa sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh. Mưa phùn ở khu vực này có thể kéo dài tới 20/3. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, miền Đông Nam Bộ nắng nóng. Nắng nóng tại Nam Bộ và TP.HCM sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo thống kê từ Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, trong tháng 2/2023, toàn quốc xảy ra 154 vụ cháy và 13 vụ cháy rừng làm chết 3 người, bị thương 4 người; thiệt hại tài sản ước tính 9,51 tỷ đồng. So với tháng 1/2023, số vụ cháy tăng 5 vụ (tăng 3,36%), giảm 2 người chết (3/5 người), giảm 3 người bị thương (4/7 người), thiệt hại tài sản tăng 2,3 tỷ đồng (9,51/7,19 tỷ đồng); số vụ sự cố cháy tăng 67 vụ, tăng 15,99%; số vụ nổ không tăng, không giảm. Tháng 2/2023, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các địa phương đã xuất 1.710 lượt phương tiện, 10.648 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tổ chức chữa cháy 459/719 vụ cháy, sự cố và trực tiếp hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người, cứu được 78 người bị mắc kẹt, tìm được 50 thi thể; tổ chức di chuyển và cứu được một lượng lớn tài sản trong các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn.