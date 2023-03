Bản tin 8H: Tài xế chủ động đâm xe khách mất phanh vào vách núi, 13 người thương vong

TPO - Phát hiện xe bị mất phanh, tài xế xe khách yêu cầu những người ngồi trên xe bám chặt vào ghế, sau đó cho xe lao vào phía taluy dương.

Ngày 19/3, cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra vụ xe khách chở 50 người mất phanh lao vào taluy dương (bên trái hướng lưu thông). Trước đó, khoảng 20h30 ngày 18/3, xe khách BKS 17F - 000.42, do tài xế Đỗ Văn Long (SN 1991, trú tại huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển, di chuyển trên đường Tỉnh lộ 433, hướng huyện Đà Bắc - TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Khi đến Km8+50, đoạn qua địa phận xóm Tra, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, phát hiện chiếc xe bị mất phanh, tài xế Long đã hô lên, yêu cầu mọi người bám chặt vào ghế. Chiếc xe sau đó đâm vào taluy dương. Cú tông vào taluy khiến đầu xe bị hư hỏng nặng, một người trên xe tử vong tại chỗ, 12 người khác bị thương. Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe Long khai, do xe mất phanh nên chủ động đâm phương tiện vào taluy dương. Kiểm tra lái xe không có nồng độ cồn; xe còn hạn kiểm định đến hết ngày 16/4/2023.

Ngày 19/3, Bộ Y tế cho biết trong ngày cả nước ghi nhận 23 ca nhiễm COVID-19, tăng gần 4 lần so với ngày trước đó. Theo thống kê của Bộ Y tế, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta trong tuần qua là 106 ca và cũng tái xuất hiện trường hợp thở máy. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.139 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 10 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.857 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 5 ca. Đã 78 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Ngày 18/3 có 4.540 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm tại 4 tỉnh. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 265.899.003 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 20/3, Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ, cao nhất có nơi trên 33 độ C trước khi đón nắng nóng cục bộ. Trong đó, Tây Bắc Bộ cần đề phòng mưa dông có thể xảy ra trong đêm, nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Từ 21/3, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế khả năng xảy ra nắng nóng. Khu vực này có thể nắng nóng diện rộng từ 22-24/3 với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ 22/3, Đà Nẵng đến Phú Yên, Bắc Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tại Hà Nội, trong các ngày 22-24/3, nhiệt độ Hà Nội tăng mạnh, cao nhất dao động từ 34-36 độ C, trời nắng nóng. Nhiệt độ giảm mạnh trong các ngày sau đó đồng thời xuất hiện mưa rào và dông.

Hãng hàng không Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay thường lệ đầu tiên, kết nối Bắc Kinh (Trung Quốc) với Hà Nội sau 3 năm tạm dừng khai thác vì COVID-19. Chuyến bay của Vietnam Airlines mang số hiệu VN513 khởi hành lúc 15h30 (giờ địa phương) từ Bắc Kinh và hạ cánh tại Hà Nội lúc 17h55. Hãng tổ chức chào đón hành khách ngay từ sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, với sự tham dự của lãnh đạo Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, các cơ quan, DN hai nước và hơn 100 hành khách trên chuyến bay. Hiện nay, Vietnam Airlines khai thác đường bay Hà Nội - Bắc Kinh với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần và dự kiến tăng thêm từ giữa năm nay. Vietnam Airlines cũng có kế hoạch mở thêm đường bay kết nối với sân bay Đại Hưng, Bắc Kinh.

Chiều 18/3, 30 quân nhân được Bộ Quốc phòng điều động có mặt tại trụ sở Cục Đăng kiểm để tăng cường cho các trạm đăng kiểm. Sau lễ xuất quân, họ sẽ tham gia buổi tập huấn lý thuyết và thực hành trước khi được đưa về các trạm đăng kiểm. 30 quân nhân được phân công về 14 trung tâm đăng kiểm. 9 trung tâm ở Hà Nội với 19 kiểm định viên và 5 trung tâm ở TP.HCM với 11 kiểm định viên. Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới hiện gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực, khiến tình trạng đăng kiểm ùn tắc nghiêm trọng tại nhiều địa phương.

Ngày 19/3, Trung tâm An ninh hàng không - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho hay đã bàn giao vụ việc phát hiện kiện hàng ở sân bay chứa súng tự chế cho Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu). Theo đó, sáng ngày 14/3, trong quá trình giám sát màn hình máy soi chiếu tại nhà ga hàng hóa, nhân viên an ninh sân bay phát hiện một kiện hàng có linh kiện rời của súng tự chế bằng kim loại. Qua kiểm tra, số linh kiện trên khi lắp ghép lại thành 1 khẩu súng hoàn chỉnh. Ngoài ra còn có 2 viên đạn vỏ bằng đồng còn nguyên hạt nổ, bên trong có thuốc. Theo Trung tâm An ninh hàng không, kiện hàng này được một nhân viên giao hàng tên P.T.T. (50 tuổi, trú quận Thanh Khê) gửi từ Đà Nẵng ra Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)