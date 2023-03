Bản tin 8H: Tổng cục Quản lý thị trường bổ nhiệm nhân sự

TPO - Ông Chu Thanh Hiến - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang.

Ngày 22/3, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Chu Thanh Hiến - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 10/3/2023. Ông Chu Thanh Hiến sinh năm 1967, quê quán tại xã Lương Phong (huyện Hiệp Hòa), trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Trong quá trình công tác ông Chu Thanh Hiến có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý thị trường, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa khai trừ khỏi Đảng 8 cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh do vi phạm pháp luật, vi phạm những điều Đảng viên không được làm. Đó là Trịnh Thành Công - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm; Trần Thu Hường - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm; Kim Ngọc Hiếu - Trưởng phòng Kiểm định, Đăng kiểm viên; Bùi Trung Linh - Phó trưởng phòng Kiểm định, Đăng kiểm viên; Dương Đức Thành - Đăng kiểm viên; Nguyễn Xuân Ngọc - Đăng kiểm viên; Vũ Mạnh Tuấn - Đăng kiểm viên và Nguyễn Viết Dương - Đăng kiểm viên. Các đảng viên này trước đó đều đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra tội Nhận hối lộ.

Mới đây, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản gửi Bộ Nội vụ đề nghị cho phép tỉnh này được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc Sở. Theo ông Tuấn, tỉnh Thanh Hóa là tỉnh có quy mô diện tích và dân số lớn, nhưng số lượng phó giám đốc các sở theo quy định của Chính phủ đối với Thanh Hóa hiện nay cũng bằng với một tỉnh có quy mô dân số, diện tích nhỏ, như vậy là chưa phù hợp với tình hình thực tế. Do đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đề xuất cơ chế, chính sách tương đồng như thành phố Hà Nội và TPHCM, ngoài số lượng phó giám đốc sở theo quy định, mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở.

Ngày 22/3, ông Nguyễn Hoàng Phước, Chi Cục phó Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết các cơ quan chức năng tỉnh này đang tiến hành tìm vị trí đổ thải khoảng 80.000 m3 cho dự án "Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế". Dự án này hiện do Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam làm chủ đầu tư và được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2021. Vào ngày 25/1/2021, Sở TN-MT tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án nhưng không có đổ thải và phải huy động vật liệu thêm từ ngoài vào để thi công. Tuy nhiên, ngày 6/3, nhà thầu chính thi công dự án này là Công ty Obay Obayashi Việt Nam có đơn xin xử lý đất thải do thay đổi thiết kế nên phát sinh khối lượng cần đổ thải khoảng 80.000 m3.

Ngày 23/3, Bắc Bộ nắng nóng diện rộng, tập trung chính ở đồng bằng, tỉnh Lai Châu, Sơn La và Hoà Bình. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Từ 24/3 trở đi, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ xu hướng giảm dần. Sau đợt nắng nóng này, từ ngày 25/3, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. Sau đó không khí lạnh suy giảm hơn về tần suất và cường độ. Tại Trung Bộ, nắng nóng sẽ kéo dài liên tục từ nay tới 24/3 và có xu hướng giảm dần từ 25/3. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-38 độ. Vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An khả năng có mức nhiệt cao 39-40 độ, thậm chí trên 40 độ. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng là những vùng trọng tâm nắng nóng của đợt này. Nắng nóng tiếp tục có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 4. Từ nay tới 20/4, Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, tập trung ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Ngày 22/3, Bộ Y tế cho biết trong ngày cả nước ghi nhận 18 ca mắc COVID-19, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.527.175 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.875 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 4 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Ngày 21/3 có 4.878 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 265.927.459 liều.

Tối 22/3, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp lực lượng chức năng huyện Cần Giờ tìm thấy thuyền viên tử vong do tai nạn lật tàu đánh cá trên biển. Theo đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, tàu đánh cá gồm 7 thuyền viên đang di chuyển từ ngoài khơi biển Cần Giờ vào bờ thì bị phá nước, dẫn đến bị chìm. Lúc này, 6 người nhảy xuống biển kịp thời và được một tàu cá gần đó phát hiện, cứu vớt, đưa vào bờ an toàn; riêng một người còn lại bị mắc kẹt trong tàu và mất tích. Sau nhiều giờ lặn tìm trong từng khoang tàu, lực lượng chức năng đã tìm thấy được thi thể của thuyền viên và đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. (XEM CHI TIẾT)