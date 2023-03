Bản tin 8H: Sắp đấu giá đất nhiều huyện ven đô Hà Nội, có lô khởi điểm gần 10 tỷ đồng

TPO - Nhiều lô đất tại huyện Đông Anh, Thạch Thất, Sóc Sơn của Hà Nội sẽ được đưa ra đấu giá trong tháng 4 tới với giá khởi điểm từ 5 đến 7 tỷ đồng, cá biệt có lô giá gần 10 tỷ đồng.

Công ty Đấu giá hợp danh số 5 Quốc gia vừa ra thông báo đấu giá đất của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn. Cụ thể, quyền sử dụng đất của 22 thửa đất có diện tích từ 89,1m2 đến 200m2 mỗi lô tại thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn (đợt 6) sẽ được đấu giá vào sáng ngày 15/4 tại hội trường UBND huyện Sóc Sơn. 22 thửa đất trên có mức giá khởi điểm 45-49,7 triệu đồng/m2, cá biệt có lô 200m2 có giá khởi điểm gần 10 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong lần đấu giá này, không ít lô đất giá khởi điểm khoảng 4,2-7,3 tỷ đồng. Đơn cử, lô đất 120m2 tại điểm X1, Đông Hội và Mai Lâm (Đông Anh) có giá khởi điểm 7,3 tỷ đồng (tương đương 60,9 triệu đồng/m2). Cũng tại huyện Thạch Thất, 15 lô đất tại khu Đồng Cháy, xã Hương Ngải có diện tích từ 134-163 m2/lô, với giá khởi điểm từ 4,99-6,71 tỷ đồng/lô.

Vào lúc 18h ngày 25/3, đám cháy bùng lên tại bốt bán vé trước lối vào đền Ngọc Sơn, cách cầu Thê Húc khoảng 3 m. Thời điểm cháy vẫn còn nhóm du khách đứng trên cầu. Công an quận Hoàn Kiếm đã điều hai xe chữa cháy tới hiện trường, đến 18h12 dập tắt hoàn toàn. Bốt bán vé rộng khoảng 1,5 m2 bị cháy rụi, nghi do chập điện; không có thiệt hại về người.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tăng một bậc lên vị trí 33 FIFA, và lần đầu đứng thứ năm châu Á do Triều Tiên bị loại khỏi bảng. Theo bảng thứ tự bóng đá nữ FIFA tháng 3/2023, Việt Nam không thay đổi điểm số do không chơi trận quốc tế nào nhiều tháng qua. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vẫn tiến một bậc tới vị trí 33. Đây chưa phải thứ tự FIFA tốt nhất lịch sử của Việt Nam, khi đội từng lên vị trí 28 tháng 6/2013. Nhưng nếu chỉ tính các đội thuộc AFC, Việt Nam lần đầu vào Top 5. Trước đây, vị trí cao nhất của đội tại châu Á thường là thứ sáu trở xuống, sau Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc và Australia. Ngay cả trước khi Australia gia nhập AFC năm 2006, Việt Nam cũng đứng sau bốn đội đầu tiên và Đài Loan.

Chiều 25/3, Công an huyện Hải Hà, Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Quảng (SN 1982, trú tại huyện Tiên Yên) về tội làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tiến hành kiểm tra ô tô trên, ông Phạm Văn Vinh (SN 1970, trú huyện Tiên Yên) cho biết, bản thân lái thuê cho chủ xe là ông Phạm Văn Quảng. Ông Vinh xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến người và phương tiện trong đó có 1 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái - 1403D cấp.

Qua xác minh, kết quả giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của ô tô BKS 88B - 004.65 không do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái - 1403D cấp.

Giấy chứng nhận kiểm định ô tô sử dụng nền màu xanh có tích vào ô kinh doanh vận tải là không đúng với quy định. Công an huyện Hải Hà đang điều tra, xử lý theo quy định.

Hôm nay (26/3), miền Bắc, miền Trung tiếp tục mưa dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ có nắng nóng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ. (XEM CHI TIẾT)

Chốt phiên giao dịch 25/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,3 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,32 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,7 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,3 triệu đồng/lượng. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm VND/USD áp dụng trong ngày 25/3 ở mức 23.600 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.450-24.780 đồng/USD (mua - bán).