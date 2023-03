Bản tin 8H: Ủy ban Dân tộc công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

TPO - Ủy ban Dân tộc tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ.

Ngày 23/3, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì lễ công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức thuộc UBDT. Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT bổ nhiệm ông Hoàng Văn Xô, Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế; ông Lê Mạnh Dương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng đến nhận công tác tại Văn phòng Ủy ban và bổ nhiệm giữ chức danh Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; bà Phạm Thị Thúy Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương đến nhận công tác tại Vụ Dân tộc thiểu số và bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số; ông Nguyễn Phương Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Tây Bắc đến nhận công tác tại Nhà khách Dân tộc và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Nhà khách Dân tộc; ông Đào Xuân Quy, Chuyên viên Vụ Chính sách Dân tộc giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc.

Ngày 24/3, lãnh đạo xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, qua quá trình khảo sát tại địa phương, Hiệp hội Hang động Hoàng Gia Anh đã phát hiện hệ thống hang động còn nguyên sơ với tổng chiều dài hơn 3,3km. Trước đó, từ ngày 12-16/3, Đoàn thám hiểm của Hiệp hội Hang động Hoàng Gia Anh khảo sát vùng núi đá vôi trên địa bàn xã Lâm Hóa. Đoàn đã phát hiện hệ thống gồm năm hang động còn nguyên sơ gồm: Hung Trù 1, Hung Trù 2, Hung Trù 3, Hung Ka Vờng 1, Hung Ka Vờng 2. Tất cả các hang đều thuộc dạng động ướt, một số hang có nhánh khô với tổng chiều dài 3.349m. Ngoài ra, các chuyên gia còn phát hiện một hang động có chiều dài suối ngầm tương đối lớn nhưng không thể khảo sát hết do chưa chuẩn bị đầy đủ phương tiện hỗ trợ.

Ngày 24/3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ, giảm so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.195 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 10 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.896 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 23/3 có 5.430 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 265.939.394 liều.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, khoảng gần sáng 25/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Từ ngày 25/3, phía Đông Bắc Bộ trời chuyển mát; từ đêm 25/3, phía Đông Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Từ chiều tối 24 đến ngày 25/3, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 25-28/3, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa chủ trì cuộc họp phê bình ông Vũ Duy Tùng - Giám đốc Sở GTVT và ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GTVT vì không thực hiện nhiệm vụ, đùn đẩy công việc. Cụ thể, Giám đốc và Phó Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng đã không thực hiện, xin dừng thực hiện nhiệm vụ “nâng cao năng lực trung tâm quản lý điều hành giao thông, đô thị thông minh” và thực hiện Quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc "thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình”. Ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Sở GTVT TP Hải Phòng tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ nêu trên. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 24/3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Đình Cảnh (sinh năm 1974), Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội; ông Nguyễn Huy Cường (sinh năm 1979), Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đến nhận công tác tại Sở TN&MT, giữ chức vụ Giám đốc Sở; ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh (sinh năm 1969), Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở QH&KT, giữ chức vụ Giám đốc Sở QH&KT Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 24/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Kon Tum) cho biết, sau hơn một tiếng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, đơn vị đã tìm thấy thi thể hai cháu bé bị đuối nước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, cháu Thủy Tr. (12 tuổi) và Thủy T. (10 tuổi, cùng trú xã Hòa Bình, TP.Kon Tum) đến tắm tại khu vực đập thuỷ lợi Đăk Yên (thuộc xã Hòa Bình), không may bị đuối nước. Sau một giờ tìm kiếm, đến khoảng 15h cùng ngày, đơn vị đã tìm thấy thi thể của hai cháu gần khu vực bị đuối nước. (XEM CHI TIẾT)