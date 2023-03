Bản tin 8H: Quyết định của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

TPO - Đồng chí Huỳnh Văn Sơn nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Vệ được giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An.

Ngày 28/3, Tỉnh ủy Long An tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Huỳnh Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; cùng Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Ngọc Vệ, Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Nội chính Tỉnh uỷ giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 28/3, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp nhận Viện Lịch sử quân sự từ trực thuộc Bộ Quốc phòng về trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam theo Quyết định số 624/ QĐ-BQP ngày 18/1/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Viện Lịch sử quân sự là cơ quan tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo về công tác lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh, tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác từ điển quân sự, thực hiện quản lý Nhà nước về các mặt công tác này. Bên cạnh đó Viện lịch sử quân sự có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các công trình lịch sử quân sự.

Ngày 28/3, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hải Phòng đang phối hợp cùng các cơ quan ngoại giao giải quyết vụ việc 2 công dân người nước ngoài tử vong trên địa bàn. Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, trước đó 1 công dân Nepal là đầu bếp của nhà hàng Ấn Độ Ganesh (tại số 130 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã bị tử vong tại nhà hàng. Lực lượng chức năng chưa phát hiện nạn nhân tử vong do tác động của ngoại lực. Cùng với đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên, Sở Ngoại vụ giải quyết vụ việc 1 người Đài Loan (Trung Quốc) gốc Việt tử vong tại nhà riêng (ở thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên). Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do bệnh lý, chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự.

Ngày 28/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Hiệp Hòa, phường Hiệp Hòa (Cù lao phố), TP Biên Hòa. Cụ thể, dự án khu đô thị Hiệp Hòa có diện tích khoảng 293 ha, với quy mô dân số 31,6 ngàn người. Theo quyết định, tổng số vốn đầu tư dự án hơn 72 ngàn tỉ đồng. Thời gian hoạt động 50 năm. Dự án Khu đô thị Hiệp Hòa sẽ được triển khai trong thời gian 12 năm, từ năm 2023-2035, được phân kỳ giai đoạn theo 5 dự án thành phần. Phía UBND tỉnh giao UBND TP Biên Hòa chủ trì, mời thầu thực hiện dự án và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho toàn bộ dự án.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (29/3) Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, đêm và sáng trời rét. Năm nay, thời tiết Bắc Bộ có nhiều đợt rét muộn, dù sắp bước vào tháng 4 nhưng vẫn còn không khí lạnh tác động. Từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Khu vực Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ tiếp tục không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Một số tỉnh miền Đông Nam Bộ và TP.HCM nhiệt độ cao nhất 36-37 độ C.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, sáng 7/3/2023, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự và các đại biểu HĐND đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026). Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, trúng cử với kết quả 58/58 phiếu. (XEM CHI TIẾT)

Tối 28/3, UBND Quận Thanh Xuân thông tin sự việc, hôm nay Trường tiểu học Kim Giang tổ chức cho học sinh khối lớp 1 và lớp 2 đi tham quan tại trang trại Cánh Buồm Xanh tại huyện Gia Lâm. Sau bữa ăn trưa, khi về đến trường khoảng 56 cháu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Đến 16h cùng ngày, có 41 cháu đang nhập viện khám sàng lọc tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Xây dựng. Các cháu còn lại đã được phụ huynh đón về tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà. Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho biết trong ngày đưa học sinh đi trải nghiệm, thực phẩm được bếp ăn nhà trường chuẩn bị cho các em. (XEM CHI TIẾT)