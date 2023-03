Bản tin 8H: Bàn giao chức trách Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

TPO - Tại hội nghị bàn giao, Đại tá Trần Quốc Khánh đảm nhận chức trách Bí thư Đảng ủy, Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp giữ nhiệm vụ Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang.

Ngày 29/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh. Theo đó, Đại tá Trần Quốc Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh được bàn giao chức trách Bí thư Đảng ủy (cho đến khi có quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh). Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp được bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy BĐBP tỉnh thay cho Đại tá Phạm Văn Phong - nguyên Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh An Giang.

Ngày 29/3, Công an TP Hà Nội thông tin, mới đây, tại TPHCM xuất hiện chiêu lừa đảo mới nhằm vào học sinh. Kẻ xấu tiếp cận học sinh đang đứng đợi người thân đến đón ở cổng trường, nói với các em là bố/mẹ bị tai nạn, hiện đang cấp cứu, tự nhận là bạn bố/mẹ đến đón con, đưa giúp con đến bệnh viện. Sự việc vừa xảy ra đối với một học sinh Trường THPT Phú Nhuận, TPHCM. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo không thực hiện được âm mưu vì nạn nhân học lớp 12, có ý thức cảnh giác, đồng thời bố của học sinh này cũng đã mất từ lâu. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, các bậc phụ huynh cần trang bị kiến thức, đề cao cảnh giác cho con em mình. Công an TP Hà Nội đề nghị ban giám hiệu các nhà trường cần thông tin đến tất cả lớp học về trường hợp lừa đảo trên để các em cảnh giác, đồng thời duy trì thường xuyên kênh liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh.

Ngày 29/3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 19 ca nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.255 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.951 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 4 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Ngày 28/3 có 4.031 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 265.971.707 liều.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 bổ nhiệm lại bà Đặng Hoàng Oanh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm lại từ ngày 12/4/2023. Bà Đặng Hoàng Oanh sinh năm 1968; quê quán tại Phú Thọ. Bà bắt đầu công tác tại Bộ Tư pháp từ năm 1993, trải qua các cương vị Phó Vụ trưởng, Phó Vụ Trưởng phụ trách, Vụ Trưởng của Bộ Tư pháp. Ngày 12/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 396/QĐ-TTg bổ nhiệm bà Đặng Hoàng Oanh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 29/3, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng trên địa bàn xã Tân Thịnh (TP Yên Bái) vừa xảy ra vụ việc con trai dùng xe máy kéo lê mẹ đẻ trên đường khiến người mẹ bị thương ở tay, chân. Ông Trần Văn Kiên - Chủ tịch UBND xã Tân Thịnh khẳng định, thông tin đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật. Theo đó, chiều 23/3, cháu P.Đ.A (SN 2008, ở thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh - người con trai) đòi lấy xe máy đi chơi. Do cháu P.Đ.A mới gãy chân nên chị P.H.N (SN 1981 - mẹ cháu Đ.A) không đồng ý nên đã bám và giữ xe lại. A vẫn cố tình nổ máy di chuyển khiến chị N. bị kéo lê theo xe, sau đó ngã xuống đường. Hậu quả, chị N bị xây xát tay, chân, bầm tím ở hông. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 29/3, đại diện lãnh đạo UBND quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết địa phương vừa quyết định đình chỉ thi công xây dựng dãy nhà ở liền kề không có giấy phép tại 64 Trữ Khê, phường Quán Trữ của gia đình ông Vũ Khắc Hiệp - Chủ tịch UBND phường Lãm Hà. Trước đó, đầu năm 2023, UBND phường Quán Trữ phát hiện bà Lê Thị Thảo (SN 1969, vợ ông Hiệp) và người thân tổ chức khởi công xây dựng 9 căn nhà liền kề trên thửa đất của gia đình ở mặt phố Trữ Khê nên kiểm tra. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định, công trình xây dựng này chưa được tách thửa, chưa được cấp phép xây dựng và các căn nhà liền kề được xây dựng chung tường, chung móng. UBND phường Quán Trữ đã 2 lần thông báo yêu cầu bà Thảo dừng thi công và hoàn thiện thủ tục cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, bà Thảo không chấp hành. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 29/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành phê duyệt quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Theo quy hoạch, đến năm 2030 Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có 2 đô thị loại 1 là TP Nha Trang và Đô thị mới Cam Lâm và TP Cam Ranh là đô thị loại 2. Trong đó, Nha Trang sẽ là đô thị hạt nhân, TP Cam Ranh là đô thị du lịch - logistics và huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế. Còn huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp, thị xã Ninh Hòa được quy hoạch là đô thị công nghiệp và huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống. (XEM CHI TIẾT)