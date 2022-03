Bản tin 8H: Kết luận vụ Đại tá công an bị tố quấy rối phụ nữ

TPO - Đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết, chưa đủ căn cứ xác nhận Đại tá Vũ Văn Cường lợi dụng chức vụ quyền hạn quấy rối tình dục, nhưng có vi phạm về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và vi phạm quy định những điều Đảng viên không được làm.

Chiều 22/3, Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Lào Cai, cho biết, cơ quan điều tra kết luận không có căn cứ đối với nội dung tố cáo Đại tá Vũ Văn Cường - Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, lợi dụng chức vụ quyền hạn quấy rối tình dục vì các clip do người tố cáo cung cấp, nội dung không thể hiện rõ ràng việc ông Cường có hành vi quấy rối. Tuy nhiên, ông Cường được xác định có vi phạm về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và vi phạm quy định những điều Đảng viên không được làm, nên sẽ lập hồ sơ, xem xét kỷ luật ông Cường. Hồi tháng 2, chị V.T.H. (32 tuổi, trú tại TP Lào Cai) gửi đơn tố cáo ông Cường gọi chị H. vào phòng riêng, có lời nói và hành động quấy rối khi chị H. đến làm lại hộ chiếu vào tháng 9/2018.

Ngày 22/3, Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, cho biết, vừa tạm giữ Đỗ Trọng Tiến (SN 1972, ở phường Quảng Yên) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, vào tối 14/3, Tiến bất ngờ đổ xăng rồi châm lửa phóng hỏa ngôi nhà đang sinh sống cùng người thân ở địa chỉ trên. Ngọn lửa cháy lan sang phần xà gỗ đỡ mái ngói của nhà hàng xóm. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại về tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phát sinh mâu thuẫn trong gia đình.

Ngày 22/3, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy viên đối với ông Hoàng Văn Phúc (SN 1964), huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa). Thời gian đình chỉ sinh hoạt tính theo quy định của pháp luật (kể cả gia hạn, nếu có). Trước đó, ngày 21/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phúc về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 21/3 đến 18h ngày 22/3, thành phố ghi nhận 16.014 ca mắc COVID-19 và 5 ca tử vong. Bệnh nhân mắc mới tại 487 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.436); Sóc Sơn (1.360); Hai Bà Trưng (1.214); Hoài Đức (1.081); Đống Đa (1.063)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.205.274 ca. Cũng theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế Hà Nội, Hà Nội có 346.957 ca dương tính SARS-CoV-2 đang điều trị.

Ngày 22/3, Bộ Y tế thông tin Việt Nam ghi nhận 130.735 ca nhiễm mới với 130.731 trường hợp trong nước tại 62 tỉnh, thành phố, có 83.731 ca cộng đồng. Trong ngày Sở Y tế các tỉnh Sở Y tế Thái Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung lần lượt 35.000; 33.331; 26.400 và 23.687 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 8.338.914 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 186.137 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 4.468.805 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 65 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.014 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tối 22/3, hãng hàng không Vietnam Airlines phát thông báo tạm dừng khai thác thường lệ đường bay giữa Việt Nam và Nga từ ngày 25/3. Vietnam Airlines cho biết, lý do tạm dừng khai thác thường lệ đường bay Hà Nội – Moskva là để xem xét, làm rõ các thủ tục, yêu cầu và quy định liên quan đến vấn đề bảo hiểm phương tiện và hoạt động khai thác bay đến Nga. Hiện chưa rõ thời gian tạm dừng khai thác đường bay trên trong bao lâu. Hãng cho biết sẽ hỗ trợ miễn phí hoàn hoặc đổi vé sang các chuyến bay khác cho hành khách khi đường bay được phục hồi. (XEM CHI TIẾT)

Chiều tối 22/3, một thiếu nữ bất ngờ rơi từ tầng 26 chung cư ở phường Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) xuống đất tử vong. Theo thông tin ban đầu, chiều tối cùng ngày, người dân sinh sống tại khu chung cư trên địa bàn phường Vĩnh Tuy nghe thấy tiếng động lớn phát ra, khi tới nơi kiểm tra họ thấy một thiếu nữ nằm bất động dưới nền đất. Nạn nhân 15 tuổi, sống tại tầng 26 tòa chung cư. Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ nạn nhân không có ở nhà. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. (XEM CHI TIẾT)