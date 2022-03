Bản tin 8H: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lên tiếng vụ 'ép' người nhà bệnh nhân mua sữa

TPO - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xác nhận có tình trạng nhân viên y tế giới thiệu bệnh nhân sử dụng sữa và một số sản phẩm vệ sinh hậu sản khác nhưng tư vấn không rõ ràng, gây hiểu nhầm.

Tối ngày 21/3, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã thông tin về việc nhân viên y tế của bệnh viện bị tố "ép" bệnh nhân và người nhà mua sữa và một số sản phẩm khác. Phía bệnh viện cho biết, sau khi ghi nhận thông tin phản ánh của một số phương tiện truyền thông, Ban lãnh đạo BV đã khẩn trương họp với các phòng ban, khoa điều trị có liên quan để xác minh. Bước đầu, bệnh viện xác định, có trường hợp nhân viên y tế của bệnh viện chưa làm đúng quy trình chăm sóc bệnh nhân khi giới thiệu bệnh nhân sử dụng sữa và một số sản phẩm vệ sinh hậu sản khác nhưng tư vấn không rõ ràng, gây hiểu nhầm cho bệnh nhân. Hiện bệnh viện đã xử lý nghiêm trường hợp này theo quy định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối 22/3 đến ngày 23/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Trung Trung Bộ ngày 23/3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 23/3, Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-15 độ C. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại vùng núi Bắc Bộ.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 20/3 đến 18h ngày 21/3, thành phố ghi nhận 17.916 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 530 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.613); Ba Vì (967); Thanh Trì (961); Hai Bà Trưng (946); Đống Đa (908). Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 1.147.053 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.189.260 ca.

Trong thông cáo ngày 21/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, tính đến ngày 17/3, Việt Nam đã đạt được thoả thuận về công nhận hộ chiếu vắc xin lẫn nhau với 16 quốc gia, bao gồm Mỹ, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Nhật Bản, Úc, Belarus, Ấn Độ, Philippines, Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Sri Lanka, Saint Lucia và Hàn Quốc. Theo đó, người mang hộ chiếu vắc xin của các nước này vào Việt Nam và của Việt Nam đến các nước này được áp dụng các biện pháp y tế như người đã tiêm vắc xin ở sở tại. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 21/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 131.713 ca nhiễm mới với 4 ca nhập cảnh và 131.709 trường hợp trong nước (giảm 9.440 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 87.895 ca cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 8.089.761 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 179.640 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 4.282.668 ca. Từ 17h30 ngày 20/3 đến 17h30 ngày 21/3 ghi nhận 69 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.949 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 21/3, tại phiên họp quý I/2022 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nghệ An, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán CDC tỉnh Nghệ An, và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC tỉnh Nghệ An, theo thẩm quyền. Hai trường hợp trên đã vi phạm các quy định của pháp luật khi tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư phòng, chống dịch COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 21/3, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định cán bộ. Hội nghị đã công bố quyết định về bổ sung nhân sự Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Ban Thường vụ Khối Dân – Chính – Đảng TP chỉ định ông Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025. (XEM CHI TIẾT)