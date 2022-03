Bản tin 8H: 7 người ở Quảng Ninh nghi bị tạt a xít sau cuộc cãi vã

TPO - Trong lúc xảy ra tranh cãi với hàng xóm, ông Q. vào nhà lấy hai ca chất lỏng (nghi axit) hất thẳng vào những người có mặt tại đó và người đi đường khiến 7 người bị thương.

Ngày 21/3, UBND phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra cuộc cãi vã dẫn tới 7 người bị tạt axit. Theo đó, khoảng 19h50 ngày 19/3, tại khu vực thuộc tổ 7, khu 2, phường Hà Tu, ông Trương Đức Q. (SN 1963, ở khu 2) cãi nhau với gia đình bà N.T.T. (SN 1964, hàng xóm). Trong cơn giận dữ, ông Q. vào nhà lấy hai ca chất lỏng (nghi axit) hất thẳng vào những người có mặt tại đó và người đi đường khiến 7 người bị thương. Trong đó có hai ông cháu đang đi đường bị bỏng nặng ở vùng đầu, mặt, cổ… hiện đang được cấp cứu tại Hà Nội. 5 người còn lại bị bỏng nhẹ đều là người nhà. Riêng ông Q. tuy không có thương tích nhưng bị hôn mê, bước đầu chẩn đoán do suy tim.

Ngày 20/3, ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An, cho biết, trên địa bàn vừa có một người phụ nữ treo cổ tự tử, là chị N.T.T (38 tuổi, trú tại thôn Nam Giang). Theo đó, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, sau khi ngủ dậy, người chồng phát hiện vợ treo cổ tự tử ở phòng bếp. Dù được đưa đi cấp cứu sau đó, chị T. đã tử vong. Chị T. để lại một lá thư, đưa con gái gửi cho bác dâu 3 ngày trước đó, dặn chồng bán trâu, bò, trả bớt ruộng để nuôi con. Được biết, vợ chồng chị T. có 5 người con. Gần đây, chị T. được chẩn đoán mắc bệnh u não.

Chiều 20/3, trên phố đi bộ Hồ Gươm, 2 nữ du khách không đeo khẩu trang nơi công cộng, vi phạm các quy định phòng chống dịch. Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp cùng Phòng Y tế quận tuần tra bảo vệ an ninh trật tự ghi nhận 1 người bỏ khẩu trang để tự chụp ảnh và 1 người đi bộ trên tuyến đường Hàng Khay - Tràng Tiền. Tại trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, 2 nữ du khách đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Phòng Y tế quận Hoàn Kiếm ra biên bản xử phạt 2 nữ du khách trên mỗi người số tiền 2 triệu đồng.

Ngày 20/3, ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch UBND phường 4 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết, lực lượng công an đang xác minh vụ việc hai thiếu nữ đánh nhau giữa đường. Chiều tối cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hai thiếu nữ đánh nhau giữa đường. Địa điểm xảy ra vụ việc được cho là trước trường tiểu học Văn Lang (phường 4, TP Cà Mau). Trong clip, 2 người nữ vật nhau ra đường, đấm đá dữ dội, thậm chí còn túm đầu đối phương đập xuống nền đường. Xung quanh có nhiều người đứng xem, cổ vũ. Theo ông Khánh, khi lực lượng chức năng của phường đến, tất cả đã bỏ chạy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết từ nay (21/3) đến ngày 22/3, Bắc Bộ sẽ giảm mây, có nắng và tăng nhiệt. Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ xuất hiện những điểm nắng nóng trên 35 độ C, còn lại nhiệt độ phổ biến 30-33 độ C. Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C. Khoảng đêm 22 và ngày 23/3, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh mạnh gây mưa rào và dông rải rác. Trong ngày 23/3, khu vực đồng bằng có mưa và nhiệt giảm rõ rệt. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ giảm xuống còn 17-19 độ C, vùng núi 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C. Sau đó, các đợt không khí lạnh tiếp theo có khả năng tăng cường vào ngày 26/3 và 31/3.

Ngày 20/3, 622 thí sinh của các đội tuyển học sinh giỏi do các trường Trung học Phổ thông trên toàn quốc thành lập đã tham dự kỳ thi Olympic của Đại học Quốc gia Hà Nội (Olympic VNU) năm học 2021-2022. Đây là lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi này. Kỳ thi năm nay được giao cho Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đăng cai tổ chức với 10 môn thi, bao gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Các học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi sẽ được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo bậc đại học của các đơn vị đào tạo thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 20/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 141.151 ca nhiễm mới với 2 ca nhập cảnh và 141.149 trường hợp trong nước (giảm 9.457 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 93.894 ca trong cộng đồng. Trong ngày Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 25.056 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 7.958.048 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 111.635 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 4.103.028 ca. Từ 17h30 ngày 19/3 đến 17h30 ngày 20/3 ghi nhận 63 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.880 ca. (XEM CHI TIẾT)

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 19/3 đến 18h ngày 20/3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 19.065 ca COVID-19 (giảm 2.006 ca so với ngày hôm qua), trong đó có 6.346 ca cộng đồng và 12.719 ca đã cách ly. Đây là ngày thứ 9 liên tiếp, thành phố có số ca mắc giảm. Quận Hà Đông là địa bàn ghi nhận nhiều F0 nhất trong 24 giờ qua với 1.129 ca. Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội, tính từ ngày 29/4/2021 cho đến nay là 1.171.344 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 1.297 người. (XEM CHI TIẾT)