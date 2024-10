Bản tin 8H: Hà Nội sắp đón hai đợt không khí lạnh tăng cường

TPO - Khu vực miền Bắc sẽ bị ảnh hưởng bởi hai đợt không khí lạnh tăng cường trong vài ngày tới. Dự báo từ 21/10, Hà Nội bắt đầu chuyển lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, trong đó, khu Tây Bắc, Việt Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 19/10, khu vực này mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trung và Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, phía Nam cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ 19/10, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh tăng cường, từ ngày 19 đến 22/10, Hà Nội mưa rào, có nơi mưa to và dông. Thời tiết Thủ đô có thể chuyển lạnh từ 21/10, sau đó hai ngày, không khí lạnh tiếp tục tăng cường với cường độ mạnh hơn, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu tới ngưỡng rét, mức thấp nhất 18-19 độ C. Theo dự báo, trong khoảng 19-22/10, miền Bắc mưa rào rải rác và dông vài nơi.

Chiều 17/10, tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp, Tổng Cục Hải quan tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp. Thừa ủy quyền của Tổng Cục Hải quan, ông Trần Quốc Hoàn, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp, trao quyết định bổ nhiệm ông Đào Hữu Cần, Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà - Cục Hải quan tỉnh, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Sáng 17/10, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã công bố Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Nguyễn Duy Nhật, Trưởng phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 nêu rõ việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Đoàn Văn Đại, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Ngày 18/10, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Trước đó, khoảng 22h ngày 17/10, xe khách giường nằm tỉnh Khánh Hòa đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hướng từ TPHCM đi Nha Trang, bất ngờ bốc cháy khi đến xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Phát hiện cháy, tài xế nhanh chóng dừng xe, mở cửa cho hành khách xuống xe, tháo chạy. Sau 3 giờ, lực lượng chức năng dập tắt được ngọn lửa, xe khách bị lửa cháy trơ khung. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ hàng hóa, tài sản của hành khách trên xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngày 17/10, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thông tin ban đầu, hơn 14 giờ ngày 17/10, người đàn ông (chưa rõ danh tính) chạy xe máy mang biển số TP HCM trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Sài Gòn đi ngã tư Thủ Đức. Khi vừa qua khỏi cầu Sài Gòn khoảng 200m (thuộc phường An Phú), xe máy tông vào xe máy cũng mang biển số TPHCM, do cô gái 19 tuổi dừng bên đường để mua hoa. Hai xe máy lao về trước, va trúng bà L. (45 tuổi) là người bán hoa. Vụ tai nạn khiến bà L. tử vong, 2 người còn lại bị thương. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 17/10, ông Hoàng Phúc Dũng, Phó phòng Khai thác quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP HCM cho biết đến nay, toàn thành phố có bốn quận đã thu phí vỉa hè.Đó là quận 1, quận 3, quận 10, quận 12 với tổng phí thu 4,799 tỷ đồng. Trong đó, Sở GTVT thu phí các hoạt động văn hóa, bố trí công trình tiện ích phục vụ giao thông công cộng là trạm xe đạp... với khoảng 1,5 tỷ đồng; các quận hoạt động kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa, trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng công trình, văn hóa trên hè phố khoảng 3,2 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)