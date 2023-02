Bản tin 8H: Công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bạc Liêu

TPO - Sau khi nhận chức Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Đại tá Hồ Việt Triều được trao quyết định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bạc Liêu.

Đảng ủy Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ định Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, Đại tá Hồ Việt Triều (SN 1973, quê quán tỉnh Bến Tre) được điều động nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, kể từ ngày 1/2/2023.

Ngày 4/2, ông Bùi Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh lớp 1 tử vong. Theo đó, khoảng 15h30 cùng ngày, cháu L.T.G và cháu B.H.P (cùng sinh năm 2016, học sinh Trường Tiểu học Phong Hải, trú tại Khu 5, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) rủ nhau sang hồ nước Cầu Miếu (phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên) chơi và không may bị ngã xuống hồ. Sau đó, người dân gần đó phát hiện và đưa các cháu vào Trạm Y tế phường Phong Cốc cứu chữa nhưng hai nạn nhân đã tử vong.

Ngày 4/2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, Đội CSGT số 5, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) vừa xử lý một tài xế ô tô có hành vi che biển số trên quốc lộ 1B, hòng "né" phạt vi phạm giao thông. Lái xe được xác định là Đ.C.D. (34 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội). Tại cơ quan công an, lái xe D. cho biết, vào lúc 15h33 ngày 2/2, anh này có điều khiển xe ô tô biển số 30G - 657.xx trên đường quốc lộ 1B thuộc địa phận Hà Nội, rồi dùng băng dính che biển số nhằm trốn tránh việc vi phạm giao thông của bản thân. D. bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Nam tài xế sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và yêu cầu gỡ vật dán trên biển số.

Hôm nay (5/2), miền Bắc chuyển từ mưa nhỏ, mưa phùn sang mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Dự báo từ ngày mai đến 11/2, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết nồm ẩm. Trời có mưa, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng, nhiệt độ tăng dần. Cũng trong ngày 5/2, Bắc Trung Bộ sáng còn mưa nhỏ, ẩm ướt, đêm trời lạnh với mức nhiệt thấp nhất 19-21 độ; riêng phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất đến 30 độ. Trong khi đó, khu vực Trung - Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ đều có nắng mạnh. Nền nhiệt cao nhất ở Nam Bộ phổ biến 31-34 độ; thậm chí, ở miền Đông bao gồm TP.HCM còn xảy ra nắng nóng diện rộng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 4/2 Việt Nam ghi nhận 16 ca COVID-19, giảm nhẹ so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.559 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.382 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.581 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 03/02 có 1.253 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.175.551 liều. (XEM CHI TIẾT)

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, vào 16 giờ 10 phút 01 giây chiều nay (4/2), một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, ở độ sâu 8,8km, không gây rủi ro thiên tai. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (thuộc Viện Vật lý Địa cầu) vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó vào ngày 24/1 (mùng 3 Tết Quý Mão), một trận động đất có độ lớn 2.5 cũng xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Tính từ Tết Quý Mão đến nay, khu vực Kon Plông ghi nhận tổng cộng 7 trận động đất. Trong đó, ngày 25/1 (mùng 4 Tết) ghi nhận 2 trận động đất liên tiếp. (XEM CHI TIẾT)

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký, ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2023. Căn cứ theo nội dung định hướng xác minh tài sản thu nhập của Thanh tra Chính phủ, năm 2023, UBND thành phố Hà Nội giao Thanh tra thành phố tiến hành xác minh tại 24 đơn vị. Tỷ lệ người được xác minh tại mỗi đơn vị theo quy định tối thiểu là 10%. Năm 2023, Hà Nội tiếp tục lựa chọn người để xác minh tài sản thu nhập tại mỗi đơn vị theo hình thức bốc thăm. (XEM CHI TIẾT)