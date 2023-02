Bản tin 8H: Bộ trưởng Bộ Công an điều động nhân sự

TPO - Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Ngày 31/1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tư lệnh CSCĐ. Đại tá Nguyễn Văn Trầm sinh năm 1973, quê quán: Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là cán bộ được đào tạo cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ và pháp luật. Đại tá Nguyễn Văn Trầm có 32 năm công tác trong lực lượng CAND, trải qua các vị trí từ người lính đến các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng. Tháng 9/2018, đồng chí được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Ngày 30/1, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Lễ công bố Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy và bổ nhiệm Tổng giám đốc Vietcombank. Theo Quyết định, ông Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ tổng giám đốc kể từ ngày 30/1/2023, thời hạn trong 5 năm. Trước đó vào cùng ngày, Đại đồng cổ đông bất thường Vietcombank năm 2023 cũng thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tùng vào Hội đồng quản trị Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1974, là cử nhân Kinh tế Ngoại thương, Đại học Ngoại thương và cử nhân Tiếng Anh, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 ban hành Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ. Theo Quyết định, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội trường Thống Nhất, Nhà khách La Thành và Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương. Quyết định cũng nêu rõ: Sáp nhập Trung tâm Hội nghị Quốc tế vào Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương.

Ngày 31/1, Thượng tá Trần Khắc Quang - Trưởng Công an thị xã Đông Hòa cho biết khoảng 13h30 cùng ngày, bà T.T.S. (56 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Trung) phát hiện phòng ngủ trên lầu bốc cháy. Bà S. kiểm tra thấy con trai Lê Trà Ngọc T. (33 tuổi) và cháu T.A. (2 tuổi, con gái anh T.) đang bị lửa bao trùm. Sau khi dập tắt lửa, anh T. và con gái đều đã bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu. Không may, cháu T.A. tử vong, còn anh T. được chuyển viện vào TPHCM để tiếp tục điều trị. Thượng tá Quang cho biết khám nghiệm hiện trường ban đầu phát hiện có mùi xăng, chai chứa xăng và bật lửa trong phòng. Theo hàng xóm, anh T. gần đây có chuyện buồn vì liên quan đến nợ nần.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ 20 đến hết 26/1 (29/12 đến mùng 5 Tết), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết đã điều hành an toàn 13.657 chuyến bay cất, hạ cánh tại các sân bay trong nước và bay quá cảnh qua các vùng thông báo bay của Việt Nam. Trong đó, ngày có sản lượng điều hành bay cao nhất là 23/1 (mùng 2 Tết) với tổng số 2.089 chuyến bay. Ba sân bay quốc tế lớn là Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng đón số chuyến bay cất và hạ cánh nhiều nhất vào ngày mùng 5 Tết; với 918 chuyến tại Tân Sơn Nhất, 537 chuyến tại Nội Bài và 246 chuyến tại Đà Nẵng. Ngày mùng 4 Tết, sân bay quốc tế Cam Ranh và Phú Quốc đón số chuyến bay lớn nhất, lần lượt là 95 và 97 chuyến.

Ngày 31/1 Bộ Y tế thông tin Việt Nam ghi nhận 36 ca mắc COVID-19, giảm 17 ca sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.497 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 15 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.612.462 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 30/01 có 24.510 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.095.661 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 31/1, tin từ Thành ủy Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết: Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đồng Hới đã thi hành kỷ luật với hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với bà Nguyễn Thị Ngân – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm non Đức Ninh Đông (phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới). Bà Ngân có khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng bằng cấp 2 không hợp pháp để được đi học lớp Trung cấp Mầm Non; THPT (Hệ bổ túc). (XEM CHI TIẾT)

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an. Theo đó, Trung tướng Tô Ân Xô thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an từ ngày 1/2/2023; tiếp tục đảm nhiệm chức danh Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an. Đại tá Đặng Hồng Đức (46 tuổi, quê quán Nam Trực, Nam Định) - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, được điều động giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an kể từ ngày 1/2/2023. (XEM CHI TIẾT)