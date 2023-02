Bản tin 8H: Kỷ luật hai nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

TPO - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các quyết định của Thủ tướng, thi hành kỷ luật hai nguyên Chủ tịch, hai nguyên Phó Chủ tịch, một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định của Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông: Dương Ngọc Long, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016; Vũ Hồng Bắc, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, Thủ tướng quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nhữ Văn Tâm, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021 và ông Đoàn Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các cá nhân trên đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Chiều ngày 1/2, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định. Tại Hội nghị, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 18/1/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Mạnh Đông, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Nam Định giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định, thời hạn 5 năm, từ ngày 1/2/2023.

Theo UBND TP.HCM, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thành phố tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần các tầng lớp nhân dân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều vui Xuân, đón Tết. UBND TP.HCM cho biết, tổng kinh phí chăm lo Tết là hơn 1.229 tỷ đồng, tăng hơn 167 tỷ đồng so với Tết Nhâm Dần năm 2022. Trong đó, kinh phí Trung ương là hơn 16 tỷ đồng, kinh phí thành phố hơn 917 tỷ đồng, kinh phí quận – huyện và thành phố Thủ Đức hơn 17 tỷ đồng, kinh phí vận động hơn 277 tỷ đồng. Năm nay, TP.HCM bổ sung thêm đối tượng chăm lo là người trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đang sinh sống tại thành phố; trẻ em mồ côi; UBND 312 phường, xã, thị trấn.

Hôm nay (2/2), nền nhiệt miền Bắc tăng lên. Tuy nhiên trời chuyển từ nắng hanh sang nhiều mây, âm u, có mưa nhỏ. Dự báo trong hai ngày 3-4/2, miền Bắc có mưa, mưa nhỏ. Từ ngày 6-7/2, miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác vào sáng và đêm. Từ ngày 8-9/2, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét. Miền Trung, Tây Nguyên vẫn có mưa rào rải rác. Nam Bộ có mưa dông cục bộ vào chiều tối. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 1/2, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc COVID-19, giảm 25 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.508 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 17 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.612.479 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 31/01 có 22.628 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.118.289 liều. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 15h ngày 1/2, nhiều người sống ven quốc lộ 1, đoạn khu phố 2, phường 4, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) bất ngờ phát hiện một cô gái khoảng 20 tuổi không mặc quần áo, leo lên cột điện cao thế. Sau khi lên tới đỉnh cột, cô gái liên tục la hét. Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã đến hiện trường, phối hợp Công an thị xã Cai Lậy tìm cách đưa cô gái xuống đất. Đến 16h40, dưới sự hỗ trợ của cảnh sát, cô gái đã được đưa xuống an toàn. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 1/2, UBND TP Đà Lạt ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch đối với bà N.T.K.T. (57 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dream Flower Hotel) vì có hành vi phân biệt đối xử với khách du lịch và không thông báo trước khi đi vào hoạt động theo quy định. Mỗi vi phạm bị phạt 4 triệu đồng. Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt, cho biết, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua, nữ du khách từ tỉnh Đồng Nai đến TP Đà Lạt, đặt chỗ nghỉ tại Dream Flower Hotel và đã thanh toán trước toàn bộ tiền thuê phòng. Khi du khách đến nhận phòng, chủ cơ sở từ chối tiếp nhận, đồng thời có lời lẽ kỳ thị, phân biệt đối xử. (XEM CHI TIẾT)