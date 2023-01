Bản tin 8H: Thực hư clip sư thầy cầm chổi đánh đuổi người đi lễ chùa

TPO - Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước clip ghi lại cảnh được cho là sư thầy cầm chổi đuổi đánh người đi lễ chùa. Trụ trì chùa Vạn Phước đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc xử lý.

Những ngày qua, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện một số clip ghi lại hình ảnh một sư thầy mặc áo màu vàng cầm theo chổi, đang đuổi đánh một người đàn ông đội mũ trắng, trên tay cầm chiếc mũ bảo hiểm. Những tài khoản đăng clip chú thích sư thầy đuổi người tới cầu tài, cầu an vào dịp Tết. Qua xác minh, clip trên thực chất được cắt từ một camera an ninh của chùa Vạn Phước (xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vào tháng 11/2018. Clip này ghi lại cảnh một nhóm người vào chùa trộm tiền công đức nhưng bị phát hiện. Đại đức Thích Chúc Minh - trụ trì chùa Vạn Phước - yêu cầu những người đăng tải clip phải gỡ bỏ, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc xử lý vụ việc.

Ngày 29/1, một lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), cho biết gia đình đang lo hậu sự cho ông Võ Chí Linh (41 tuổi, Phó Ban tổ chức Huyện ủy Duy Xuyên). Trước đó, chiều 28/1, ông Linh chạy xe máy trên đường ĐT610 theo hướng từ thị trấn Nam Phước đi xã Duy Sơn. Khi đến khu vực gần UBND huyện Duy Xuyên, xe của ông Linh va chạm với ô tô chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến ông Linh bị văng ra vài mét, sau đó tử vong. Còn chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (30/1), Bắc Bộ ban ngày trời nắng ấm, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 23 độ C. Về đêm, nhiệt độ lại giảm sâu, dao động ở ngưỡng 8-12 độ C, chênh hơn 10 độ C so với ban ngày, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác sau mưa vài nơi. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Dự báo trời tiếp tục rét khô ở miền Bắc đến hết ngày 1/2, từ đêm ngày mùng 1-8/2, miền Bắc chuyển sang thời tiết nồm ẩm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 29/1, Việt Nam ghi nhận 13 ca COVID-19, giảm 5 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.408 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.612.444 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 28/01 có 1.006 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.068.721 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 29/1, nguồn tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với Đại úy P.V. Tr. - công an viên xã Thành Triệu do có hành vi ứng xử không đúng quy định của lực lượng công an nhân dân. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về việc một người đàn ông bị lực lượng công an và dân quân xã khống chế, đá vào người ở xã Thành Triệu (Châu Thành). Theo thông tin ban đầu, người bị đánh trong đoạn clip là ông D. ở xã Thành Triệu. Ngày 20/1 (29/12 Âm lịch), ông D. sau khi nhậu say đã có hành vi gây rối trật tự công cộng và dùng dao gây thương tích người khác, còn xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy. Trong quá trình khống chế ông D., Đại úy Tr. dùng chân đá nhiều lần vào người ông D. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 29/1, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị tiếp tục làm rõ vụ bà H. (SN 1958, trú tại chung cư Nam Đô) đổ xăng lên người rồi tự thiêu tại bờ sông Sét, đối diện lối vào chung cư Nam Đô. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường nhưng không thể cứu được bà H. Người nhà cho biết bà H. gần đây có biểu hiện bị trầm cảm và trước đó có để lại thư vĩnh biệt mọi người. (XEM CHI TIẾT)

Tối 29/1, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Công an TP Biên Hòa điều tra làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong bất thường trong căn nhà tại tổ 3 (Khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP Biên Hòa). Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày chồng chị L.T.N (39 tuổi), tài xế chạy xe tải đường dài, phát hiện vợ và hai con tử vong trong nhà. Bước đầu, công an xác định, chị N tử vong do thắt cổ. Các nạn nhân tử vong chưa lâu thì được phát hiện. (XEM CHI TIẾT)