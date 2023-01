Bản tin 8H: Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng

TPO - Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng - Phó Chính ủy Học viện Kỹ thuật mật mã, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.

Ngày 27/1, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng. Cụ thể, tại Quyết định số 35/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng - Phó Chính ủy Học viện Kỹ thuật mật mã, giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng. Năm 2017, Thủ tướng quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng trực thuộc Bộ Quốc phòng (phiên hiệu là Bộ tư lệnh 86) trên cơ sở tổ chức lại Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Đây là đơn vị giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong toàn quân.

Ngày 27/1, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND tỉnh Bạc Liêu. Tại Quyết định số 37/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Phước Thiện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại Quyết định số 38/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Huỳnh Chí Nguyện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 27/1, Công an tỉnh Vĩnh Long công bố quyết định của Bộ trưởng Công an, điều động và bổ nhiệm thêm một Phó Giám đốc Công an Vĩnh Long. Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động cho Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa. Đại tá Trà Quang Thanh (54 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam). Hiện Vĩnh Long có 5 Phó Giám đốc Công an tỉnh gồm Đại tá Phan Ngọc Tính, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Đại tá Trần Quốc Phục, Đại tá Ngô Đức Thắng và Đại tá Trà Quang Thanh.

Chiều 27/1, Thiếu tá Đỗ Thành Đạt, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã hỗ trợ đưa 3 bà cháu bị nhà xe bỏ lại giữa đường vì hết tiền về lại Bà Rịa - Vũng Tàu. Sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Mai (64 tuổi) cùng hai cháu Phạm Văn Long (11 tuổi) và Phạm Thị Thanh Phương (8 tuổi, thường trú 421 Trần Phú, phường 5, TP Bà Rịa - Vũng Tàu) đi xe khách từ Đà Nẵng để trở lại Vũng Tàu, nhưng vì không đủ tiền trả vé xe nên đã bị nhà xe (chưa rõ tên, số xe) bỏ xuống dọc đường tại thị trấn La Hà, Tư Nghĩa. CSGT hỗ trợ 3 triệu đồng, đưa 3 bà cháu ra bến xe và liên hệ nhà xe đưa cả ba về nhà.

Ngày 27/1, Việt Nam ghi nhận 12 ca COVID-19, giảm 5 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.377 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 7 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.612.433 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 26/01 có 192 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.058.416 liều. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 13h10 ngày 27/1, tại nhịp cầu T20N9 cầu Chương Dương (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội) hướng từ quận Long Biên sang quận Hoàn Kiếm, 2 học sinh lớp 9 ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) là B.T và N.D rủ nhau lên cầu Chương Dương sau khi kết thúc buổi học. Khi đến khu vực giữa cầu, B.T dừng xe và nói muốn nhảy xuống sông Hồng. Mặc cho N.D khuyên can, nam học sinh vẫn trèo qua lan can nhảy khỏi cầu. Lực lượng chức năng hiện đang tổ chức tìm kiếm B.T. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 27/1, tại Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong tổ chức khen thưởng nghệ nhân trẻ Đinh Văn Tâm. Anh Tâm nhận được giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng số tiền 20 triệu đồng vì có nhiều thành tích trong thực hiện các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023. Anh Tâm là nghệ nhân tạo ra tượng linh vật mèo tại Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, gây bão mạng xã hội vì giống mèo mướp thật. (XEM CHI TIẾT)