Bản tin sáng: Nhiều cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM ngừng hoạt động

TPO - Ở TP.HCM, 4 cửa hàng xăng dầu đang ngưng hoạt động để thực hiện thủ tục giải thể, 8 cửa hàng tạm ngưng hoạt động do hết hàng và nghỉ Tết.

Theo Cục Quản lý thị trường TP.HCM, 26/1, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố hoạt động bình thường, có 4 cửa hàng xăng dầu đang ngưng hoạt động để thực hiện thủ tục giải thể và 8 cửa hàng tạm ngưng hoạt động do hết hàng và nghỉ Tết. Cụ thể, 3 cửa hàng tại Quận 7 nghỉ bán do hết xăng, dầu và chưa đặt được hàng. TP. Thủ Đức có 2 cửa hàng tạm ngưng hoạt động do không còn xăng dầu. Quận Bình Tân cũng có 2 cửa hàng xăng dầu tạm đóng cửa do nhân viên về quê nghỉ Tết. Quận 12 có 1 cửa hàng hết xăng vẫn bán dầu. TP.HCM có 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu; 61 thương nhân phân phối; 1 thương nhân làm tổng đại lý; 35 đại lý bán lẻ; 549 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 24/1/2023, ước tính kinh phí trợ giúp Tết của 63/63 tỉnh, thành phố là khoảng 9.500 tỷ đồng hỗ trợ cho trên 25 triệu lượt đối tượng đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trong đó, TPHCM đã tặng quà tết cho 1,29 triệu lượt đối với tổng kinh phí hơn 1.229,5 tỷ đồng; Hà Nội tặng cho 1,62 triệu đối tượng với tổng kinh phí 813,8 tỷ đồng.

Thượng tá Đinh Thị Thu Hằng - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết khoảng 15h20 phút chiều 26/1, xe máy BKS 28-H1-348.43 lưu thông hướng Sơn La – Hà Nội va chạm với xe ô tô BKS 28A.064.01, lưu thông hướng Hà Nội – Sơn La, sau đó tiếp tục đâm vào xe ô tô BKS 30G-997.48 cùng lưu thông hướng Hà Nội – Sơn La. Hậu quả, 2 người đi xe mô tô tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng, còn 2 xe ô tô hư hỏng nhẹ. Hiện cơ quan chức năng đang xác định danh tính nạn nhân, lái xe ô tô cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ. Cùng với đó, từ hôm nay đến ngày 28/1, khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi.

Ngày 26/1 (mùng 5 Tết), Việt Nam ghi nhận 17 ca mắc COVID-19, tăng gần gấp đôi so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.365 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 12 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.612.426 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 25/01 có 1.057 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.058.224 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 26/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết từ ngày 29 Tết đến mùng 5 Tết, cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông làm 89 người chết, 11 người bị thương. Trong đó đường bộ xảy ra 147 vụ, làm chết 85 người, bị thương 109 người. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, bị thương một người. Đường thủy xảy ra một vụ tại tỉnh An Giang làm bị thương một người. Theo Cục CSGT, trong 7 ngày nghỉ Tết, CSGT các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, xử lý gần 22.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền 50,4 tỷ đồng; tước gần 5.000 giấy phép lái các loại. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 26/1, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cho biết, trưa cùng ngày, đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ 11 thuyền viên và một tàu vận tải bị nạn, trôi dạt vào vùng biển Sa Huỳnh thuộc phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ). Khoảng 10h cùng ngày, tàu sắt mang số hiệu Hoàng Gia 46, do ông Nguyễn Duy Tuyên, trú ở huyện Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 người và 2.715 tấn gạo, gặp sóng lớn và va vào đá ngầm khi di chuyển ngang qua vùng biển Sa Huỳnh. Tai nạn làm tàu bị thủng đáy, nước tràn vào tàu và trôi dạt vào bờ biển thuộc tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh. Thuyền trưởng phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn, cứu hộ. (XEM CHI TIẾT)