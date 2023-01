Nam sinh nhảy cầu Chương Dương giữa trời giá rét

TPO - Nhiều người hoảng hốt phát hiện một nam sinh nhảy từ trên cầu Chương Dương (Hà Nội) xuống sông Hồng giữa trời giá rét.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 13h10 ngày 27/1, tại nhịp cầu T20N9 cầu Chương Dương (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội) hướng từ quận Long Biên sang quận Hoàn Kiếm.

Vào thời điểm trên, 2 học sinh lớp 9 ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) là B.T và N.D rủ nhau lên cầu Chương Dương sau khi kết thúc buổi học.

Khi đến khu vực giữa cầu, B.T dừng xe và nói muốn nhảy xuống sông Hồng. Mặc cho N.D khuyên can nhưng nam học sinh vẫn trèo qua lan can nhảy khỏi cầu.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại 2 đầu cầu Chương Dương, Công an phường Ngọc Lâm đã có mặt đưa N.D khỏi khu vực cầu.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức tìm kiếm B.T. Cơ quan chức năng cũng liên lạc với gia đình 2 học sinh để cùng phối hợp giải quyết.