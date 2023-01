Ba mẹ con tử vong bất thường tại căn nhà khoá trái cửa ở Đồng Nai

TPO - Người chồng đi làm về phát hiện vợ cùng 2 con đã tử vong trong căn nhà khóa trái cửa.

Tối 29/1, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Công an TP Biên Hòa điều tra làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong bất thường trong căn nhà tại tổ 3 (Khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày chồng chị L.T.N (39 tuổi) là tài xế chạy xe tải đường dài đi làm về nhà gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời, trong khi cửa nhà bị chốt bên trong.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người chồng phá cửa vào nhà thì phát hiện chị N cùng 2 con đã tử vong trong nhà.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, công an xác định, chị N tử vong do thắt cổ. Các nạn nhân tử vong chưa lâu thì được phát hiện. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.