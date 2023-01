Bản tin 8H: 4 người tử vong trong vụ xe khách đi ăn cưới rơi xuống vực

TPO - Tính đến chiều 28/1, đã có 4 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách đi ăn cưới gặp tai nạn tại xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La).

Liên quan tới vụ xe đi ăn cưới gặp tai nạn ở Sơn La, chiều 28/1, Công an tỉnh Sơn La thông tin vào khoảng 8h30 cùng ngày, xe khách hợp đồng BKS 29B-510.70 chở 18 người di chuyển từ huyện Thuận Châu đi đám cưới tại xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, xảy ra tai nạn trên đoạn đường thuộc bản Nong Vai (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu). Cơ quan công an cho biết do có đường cua gấp, xe bị mất lái, lao xuống tà luy âm khoảng 30 m. Vụ việc khiến 2 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu, 11 người bị xây xát. Đến chiều cùng ngày có thêm 2 người tử vong trên đường di chuyển tới bệnh viện.

Ngày 28/1, bác sĩ N.V.Q - Phó Trưởng khoa Ngoại - Phụ sản, Trung tâm y tế huyện Phú Lộc, cơ sở Chân Mây (Thừa Thiên-Huế) cho biết, vừa có thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng viên chức với đơn vị đang công tác, từ ngày 20/1/2023. Trước đó, bác sĩ Q. cũng gửi đơn xin nghỉ việc từ ngày 7/12/2022. Theo bác sĩ Q., vì hoàn cảnh gia đình khi bản thân là lao động chính trong nhà, vợ chưa có việc làm, phải nuôi 2 con nhỏ và chăm sóc ba mẹ lớn tuổi, trong khi mức lương hiện tại là 7 triệu đồng/tháng, ông không đủ nuôi sống gia đình. Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Phú Lộc cho biết đã nắm được sự việc, đồng thời làm tờ trình gửi Sở Y tế tỉnh về trường hợp bác sĩ Q. xin nghỉ việc.

Chiều 28/1, lãnh đạo UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đã tạm đình chỉ công tác đối với nhân viên bảo vệ có hành vi nhảy lên nắp capo xe của du khách khi đến Yên Tử. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ về hình ảnh một nhân viên bảo vệ của Công ty Tùng Lâm trong quá trình điều hành phương tiện vào bãi gửi xe đã có hành vi nhảy lên nắp capo xe của du khách. Theo báo cáo giải trình của Công ty Tùng Lâm, sự việc xảy ra khoảng 12h30 ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết). Nhân viên bị tạm đình chỉ là ông Cù Mạnh Cường, nhân viên thuộc Tổ an ninh trật tự. Ông Cường có hành vi phản cảm do tài xế không làm theo hướng dẫn phân luồng và có hành động tiến xe về phía nhân viên an ninh.

Gần 9h sáng 28/1, tại đường ngang cảnh báo tự động, có lắp đặt cần chắn tại km 28+800 đường sắt Bắc - Nam (trên đường bộ là km 203+800 QL1A, đoạn thuộc địa bàn xã Văn Tự, huyện Thường tín, Hà Nội), xe đầu kéo BKS 15C- 052.xx kéo theo rơ-moóc BKS 15R- 114.xx va chạm với tàu khách SE5 số hiệu D19E- 908, di chuyển theo hướng Bắc - Nam. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, chưa có kết luận về nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng qua clip ghi lại cho thấy gác chắn đóng chậm khi tàu chuẩn bị chạy qua. Theo quy định, gác chắn phải đóng sớm không trước 3 phút, nhưng ở đây đóng chậm nên xe đầu kéo vẫn đi qua. Trước khi xảy ra tai nạn, xe đầu kéo mắc kẹt khá lâu trên giao cắt đường sắt với đường bộ, nhưng nhân viên gác tàu không làm tín hiệu báo cho lái tàu dừng lại.

Miền Bắc rét đậm, rét hại, dự báo kéo dài nhiều ngày tới. Trong đợt không khí lạnh đang diễn ra, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8 - 11 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5 - 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 15 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa rào, cục bộ mưa to. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Dự báo rét đậm còn kéo dài ở miền Bắc hết tháng 1. Từ 1-6/2, khu vực này chuyển sang thời tiết đêm và sáng sớm có sương mù và mưa phùn, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 28/1 Việt Nam ghi nhận 18 ca mắc COVID-19, tăng 6 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.395 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.612.438 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 27/01 có 7.993 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.066.409 liều. (XEM CHI TIẾT)