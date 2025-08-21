Bán tải điện VinFast VF Wild tái xuất với chi tiết mới

TPO - Đây là lần đầu tiên mẫu bán tải điện VinFast VF Wild lộ diện trước công chúng trong nước kể từ khi được trưng bày tại Hà Nội vào giữa năm ngoái.

VinFast VF Wild là mẫu bán tải concept được hãng giới thiệu lần đầu tại Mỹ vào tháng 1/2024. Tới giữa năm, mẫu xe này đưa về nước để trưng bày tại Hà Nội và Bình Dương (nay đã sáp nhập với TP.HCM), và kể từ đó không xuất hiện thêm lần nào.

Mới đây nhất, một chiếc VinFast VF Wild với màu ngoại thất mới đã xuất hiện tại nhà máy của hãng. Dựa trên những hình ảnh rò rỉ được lan truyền trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô, chiếc bán tải điện này có màu sơn xám xanh, khác biệt so với chiếc từng được trưng bày năm 2024 có màu xám bóng.

Ngoài màu sơn ngoại thất, xe dường như không có thay đổi nào đáng kể so với mẫu từng được trưng bày. Kiểu dáng hầm hố với cản trước/sau dày, vòm bánh xe lớn, mâm đặc cùng lốp địa hình vẫn được giữ nguyên.

Do là bản concept nên mẫu xe này vẫn sở hữu thiết kế không có cột B, không tay nắm cửa cùng cơ cấu mở cửa ngược kiểu Rolls-Royce, cũng như vẫn được trang bị gương chiếu hậu điện tử. Những chi tiết này dự kiến sẽ được điều chỉnh ở bản thương mại.

Các thông số hệ truyền động, công nghệ an toàn trên xe bán tải điện Vinfast VF Wild hiện vẫn chưa được tiết lộ. Vinfast cũng chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về việc thương mại hóa chiếc bán tải đặc biệt này dù đã giới thiệu bản concept được hơn 1 năm.

VF Wild được định vị ở phân khúc bán tải cỡ trung, với chiều dài tổng thể 5.324 mm và chiều rộng 1.997 mm.

Điều này cho thấy sự thận trọng của VinFast khi bước vào phân khúc bán tải phổ thông tại Việt Nam - nơi Ford Ranger đang tỏ ra áp đảo. Theo thống kê từ VAMA, mẫu xe của Ford đang nắm tới 69% thị phần phân khúc.

Thay vào đó, từ đầu năm 2025 đến nay, VinFast tập trung đẩy mạnh dải sản phẩm Green dành cho kinh doanh dịch vụ. Lần lượt các mẫu Herio Green, Nerio Green và mới nhất là Limo Green đã được bàn giao tới tay khách hàng, trong khi mẫu xe điện cỡ nhỏ Minio Green được lùi lịch giao hàng tới cuối năm.