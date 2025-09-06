Bạn cùng bàn: Bọ Cạp - Ma Kết che chở nhau, Kim Ngưu - Xử Nữ ăn ý tuyệt đối

HHTO - Ai đi học cũng từng mong có một người bạn cùng bàn hợp tính để chia đồ ăn, giúp chép bài, cùng che giấu những lần lỡ phạm lỗi. Dưới đây là những “mảnh ghép” cực ăn ý để trở thành đôi bạn cùng bàn lý tưởng.

Bạch Dương - Nhân Mã

Nếu Bạch Dương là “máy phát năng lượng” thì Nhân Mã chính là “loa khuếch đại” chính hiệu. Cả hai cùng hiếu động, thích khám phá và chẳng bao giờ để bàn học rơi vào trạng thái buồn tẻ. Ngồi cạnh nhau, một người nghĩ trò và một người hưởng ứng, chắc chắn lớp học lúc nào cũng đầy tiếng cười. Nhưng chính sự lạc quan này cũng giúp hai bạn dễ vượt qua những lần áp lực học hành.

Kim Ngưu - Xử Nữ

Một người chậm rãi, chắc chắn cùng với một người cẩn thận, cầu toàn khiến bộ đôi này xứng đáng là cặp đôi chăm chỉ nhất lớp. Ngồi cạnh nhau, Kim Ngưu giúp Xử Nữ bớt căng thẳng, Xử Nữ giúp Kim Ngưu giữ đúng kế hoạch. Bàn học của đôi này lúc nào cũng gọn gàng và ấm áp.

Song Tử - Bảo Bình

Nếu trong lớp có tâm điểm tám chuyện thì chắc chắn bàn của Song Tử và Bảo Bình sẽ là nơi sôi động nhất. Song Tử lanh lợi, nhanh nhẹn, Bảo Bình lại sáng tạo với những ý tưởng bất ngờ. Họ cùng nhau biến những giờ học thành những cuộc trò chuyện thú vị. Quan trọng hơn, cả hai đều biết tôn trọng không gian riêng, nên dù gắn bó vẫn không thấy gò bó.

Cự Giải - Song Ngư

Bộ đôi tình cảm nhất chính là Cự Giải và Song Ngư. Ngồi cạnh nhau, hai chòm sao lúc thì chia sẻ đồ ăn, lúc thì thì thầm kể những câu chuyện nhỏ bé. Khi một người buồn, người kia luôn ở đó để an ủi. Cả hai đều dễ xúc động, nhưng chính sự đồng điệu về cảm xúc lại khiến họ trở thành đôi bạn cùng bàn hiểu nhau nhất.

Sư Tử - Thiên Bình

Sư Tử thích nổi bật, còn Thiên Bình luôn khéo léo tạo sự cân bằng. Khi cùng bàn, Sư Tử sẽ tự tin tỏa sáng, trong khi Thiên Bình giúp điều chỉnh năng lượng, tránh cho Sư Tử bị “quá đà”. Ngược lại, Sư Tử lại mang đến sự cuốn hút, khiến bàn học này lúc nào cũng thành tâm điểm. Đây là bộ đôi vừa rực rỡ vừa hòa hợp, dễ khiến cả lớp ghen tị.

Bọ Cạp - Ma Kết

Nghe có vẻ khô khan, nhưng khi Bọ Cạp và Ma Kết ngồi cạnh nhau, đó lại là bộ đôi nghiêm túc cực ăn ý. Bọ Cạp sâu sắc, Ma Kết chăm chỉ giúp cho cả hai đều có khả năng tập trung cao độ, tạo nên một góc bàn “học thật, làm thật”. Tuy nhiên, đừng nghĩ họ chỉ toàn học, bởi khi đã thân, họ cực kỳ trung thành và sẵn sàng che chở cho nhau trong mọi tình huống.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo