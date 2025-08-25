Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự ở 2 tỉnh

PV

TPO - Tuần qua (từ 18 đến 24/8), Tỉnh ủy Khánh Hòa và Tỉnh ủy Lạng Sơn đã triển khai các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Sáng 22/8, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Khánh Hòa tại hội nghị, Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Lê Huyền - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (trước khi sáp nhập, hợp nhất với tỉnh Khánh Hòa) và ông Võ Đình Vinh - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận (trước khi sáp nhập, hợp nhất với tỉnh Khánh Hòa) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại hội nghị, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tiến hành quy trình liên quan đến công tác cán bộ.

khan-hao.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Lê Huyền và ông Võ Đình Vinh. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Trước đó vào chiều 19/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị kỳ chuyên đề về công tác cán bộ.

Theo báo Lạng Sơn tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Đại tá Mai Xuân Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

khan-hao2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Mai Xuân Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Trong chương trình, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lạng Sơn trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự tái cử UBKT Tỉnh ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và tờ trình về giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia UBKT Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp đó, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (chính thức và dự khuyết) và tờ trình về giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, các đại biểu nhất trí với các tờ trình và tham gia bỏ phiếu giới thiệu theo quy định.

PV
