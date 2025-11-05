Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Bamboo Airways vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung năm 2025

PV

Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn và hỗ trợ đồng bào tại các khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, hãng hàng không Bamboo Airways tiếp nhận vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ bà con miền Trung trong giai đoạn từ 5/11/2025 đến hết15/11/2025.

img-8008.jpg
Bamboo Airways miễn phí cước vận chuyển hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung

Theo đó, các sản phẩm hàng hóa thiết yếu (bao gồm nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu) hỗ trợ đồng bào vùng lũ sẽ được vận chuyển miễn phí cước hàng hoá trên các chuyến bay của Bamboo Airways trong thời gian sớm nhất có thể. Chính sách này được áp dụng trên các chuyến bay của Bamboo Airways khởi hành từ TPHCM/Hà Nội đến Đà Nẵng/Quy Nhơn.

Ngay trong đêm 4/11/2025, các cán bộ nhân viên Bamboo Airways Cargo đã khẩn trương cùng đối tác hoàn tất công tác giao nhận và tập kết hàng tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đại diện Khối Dịch vụ & khai thác mặt đất Bamboo Airways đã huy động tổng lực cùng Bamboo Airways Cargo vận chuyển, chất xếp hàng lên tàu bay VN-A585, đảm bảo chuyến bay QH154 cất cánh đúng giờ từ TPHCM về Đà Nẵng, mang theo 1,5 tấn hàng cứu trợ từ Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM gửi đến đồng bào miền Trung ruột thịt trong rạng sáng 5/11/2025.

img-8009.jpg
Chuyến bay QH154 của Bamboo Airways đã vận chuyển miễn phí 1,5 tấn hàng hóa cứu trợ đến Đà Nẵng sáng 5/11/2025

Tổng giám đốc Bamboo Airways Trương Phương Thành cho biết: “Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ kéo dài tại miền Trung, chúng tôi chân thành chia sẻ với những khó khăn mà bà con đang phải đối mặt. Toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Bamboo Airways đang nỗ lực ưu tiên vận chuyển miễn phí hàng hóa, nhu yếu phẩm cứu trợ từ nhân dân cả nước đến cho bà con miền Trung. Hi vọng rằng đây sẽ là sự tiếp sức kịp thời cho đồng bào vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Để công tác vận chuyển hàng hóa cứu trợ được nhanh chóng và thuận lợi, hàng hóa cần được đóng gói theo kiện, có bao bì chắc chắn. Mỗi kiện không quá 40kg và mỗi lô hàng không quá 500kg.

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ cho đồng bào miền Trung cần có công văn chính thức và danh sách mặt hàng cứu trợ chi tiết. Đồng thời, cần liên hệ thông qua đầu mối là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố, Hội chữ thập đỏ Việt Nam các cấp, các quỹ từ thiện (được cơ quan nhà nước cấp phép thành lập, công nhận điều lệ).

Để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, Bamboo Airways Cargo sẽ từ chối chuyên chở hàng hóa là các thiết bị, vật dụng chứa pin bên trong, hoặc các hàng hoá vật phẩm có chứa hàng hoá nguy hiểm.

Để đăng ký và đặt giữ chỗ vận chuyển, vui lòng liên hệ Bamboo Airways email salescargo@bambooairways.com.

PV
