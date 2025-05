Mô hình công an hai cấp nhìn từ thực tiễn ở Lào Cai: Bài 1: Nhiệm vụ mới 'bon bon' nhờ áp dụng công nghệ, rút ngắn thủ tục

TPO - Được sự hỗ trợ của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, phóng viên báo Tiền Phong đã có đợt khảo sát ở Lào Cai về thực tế hoạt động của công an địa phương 2 cấp (gồm cấp tỉnh và cấp xã, bỏ cấp huyện). Dù mô hình mới, cùng với việc nhận thêm nhiều nhiệm vụ nhưng mọi việc diễn ra nhanh gọn, hiệu quả, tạo sự hài lòng cho người dân.