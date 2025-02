Bác sĩ chỉ cách phân biệt cúm và cảm lạnh, ai cũng cần biết để tránh nguy hiểm tính mạng

TPO - Bệnh cúm mùa và các chủng biến thể đang diễn ra ở các nước trong khu vực rất khó lường. Các bác sĩ cảnh báo mỗi người cần nâng cao cảnh giác, áp dụng các biện pháp phòng bệnh, hạn chế lây lan tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cho gia đình và cộng đồng.

Triệu chứng thường gặp khi mắc cúm là bệnh truyền nhiễm cấp tính với triệu chứng sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho.

Tác nhân gây bệnh chủ yếu do các chủng vi rút cúm A(H3N2), cúm A(H1N1), cúm B và cúm C. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao, qua đường hô hấp thông qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc, khí dung.

Bệnh cúm thông thường bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2-7 ngày, nhưng đối với trẻ em, người già sức đề kháng kém, đặc biệt là người có bệnh mạn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch ... thì bệnh cúm có thể diễn biến nặng hơn, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Để chủ động phòng chống cúm mọi người dân nói chung, nhân viên y tế hay bệnh nhân nói riêng cần thực hiện tốt phòng ngừa chuẩn của Bộ Y tế ban hành kèm Quyết định 3671/BYT/2012 với các biện pháp sau:

Các biện pháp phòng bệnh chung

Phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh nghi nhiễm cúm

Tăng cường vệ sinh tau tay

Vệ sinh hô hấp khi ho, hắt hơi

Tránh tập trung đông người khi có dịch xảy ra

Tiêm phòng vắc xin cúm

Biện pháp phòng ngừa cụ thể

Vệ sinh tay thường xuyên

- Nhân viện y tế: Vệ sinh tay (VST) 6 bước, 15-20 giây vời nước và xà phòng hoặc dung dịch vệ sinh tay có chứa cồn, theo 5 chỉ định vệ sinh tay với nhân trước và sau khi thăm khám người bệnh.

- Khuyến cáo người dân VST sau khi đi vệ sinh, sau khi ho hoặc hắt hơi, trước và sau khi ăn,…

Sử dụng khẩu trang, che miệng khi ho và hắt hơi

- NVYT cần áp dụng phương tiên phòng hộ cá nhân với tất cả các tiếp xúc trực tiếp với người bệnh trong quá trình khám, điều trị

- Chủ động đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người nghi nhiễm cúm hay chỗ tập trung đông người, cửa hàng, thang máy, bệnh viện. Để phòng lây mầm bệnh cần ho, hắt hơi vào trong khẩu trang, che miệng mũi bằng khăn giấy, khuỷu tay, vệ sinh tay sau ho. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, đồ vật…

Vệ sinh môi trường

Khử khuẩn các bề mặt: Các bề mặt tiếp xúc nhiều như tay nắm cửa, thiết bị y tế, bàn ghế cần được vệ sinh và khử khuẩn thường xuyên.

Thông khí tốt: Đảm bảo không gian bệnh viện được thông thoáng, tránh tập trung đông người tại các khu vực kính

Tiêm phòng cúm: Một trong các biện pháp tốt để phòng ngừa cúm là tiêm vắc xin cúm hàng năm.

Giám sát và cách ly: Lập danh sách nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh, nhân viên làm việc tại khoa có người bệnh và nhân viên phòng xét nghiệm xử lý bệnh phẩm. Những nhân viên này cần được theo dõi thân nhiệt và các biểu hiện lâm sàng hàng ngày.