Bác sĩ chỉ cách giảm cân an toàn và những hậu quả 'kinh hoàng' khi thụt tháo thải độc không đúng cách

TPO - Các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã từng tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân bị thủng trực tràng do thụt tháo bằng cà phê để thải độc, làm đep cho cơ thể. Vậy cơ chế đào thải tự nhiên của cơ thể như thế nào? Khi nào cần can thiệp (thụt tháo) và thế nào là thụt tháo an toàn? Bác sĩ của Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên.