Bà Nguyễn Thanh Hải và ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức vụ mới

TPO - Bà Nguyễn Thanh Hải được Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường; ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 25/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua nghị quyết bầu bà Nguyễn Thanh Hải – Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường.

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê quán Hà Nội; là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Bà Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: QH

Bà Nguyễn Thanh Hải từng công tác trong ngành giáo dục, là nữ Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam vào thời điểm năm 2007.

Bà Nguyễn Thanh Hải từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tháng 6/2024, bà Nguyễn Thanh Hải được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Công tác đại biểu (nay là Ủy ban Công tác đại biểu).

Ngày 25/10/2025, bà Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội.

Ông Nguyễn Hữu Đông. Ảnh: GIA HÂN

Cũng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác đại biểu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.

Ông Nguyễn Hữu Đông sinh năm 1972, quê Phú Thọ, có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa (XII - dự khuyết, XIII), đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Hữu Đông công tác trong ngành kiểm sát tỉnh Phú Thọ trong gần 9 năm. Sau đó, ông kinh qua nhiều chức vụ như Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, rồi Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Tháng 3/2016, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, sau đó, ông được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Tháng 6/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Tháng 9/2025, ông Đông được điều động, phê chuẩn giữ chức Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

Ngày 25/10,2025, ông Nguyễn Hữu Đông được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.