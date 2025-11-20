Ba chị em và hành trình khôi phục thị lực sau bóng mờ đục thủy tinh thể

Đôi mắt, cửa sổ tâm hồn, là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng điều gì xảy ra khi cánh cửa ấy dần khép lại? Hành trình tìm lại ánh sáng của Cô Phan Thị Bo (68 tuổi) cùng chị gái Phan Thị Tốt (74 tuổi) và người bạn thân - bà Lê Thị Lang (67 tuổi) chính là câu trả lời đầy cảm động. Ba người phụ nữ, gắn bó với nhau như ruột thịt, cuối cùng đã cùng nhau tìm lại ánh sáng tại Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng.

Niềm hy vọng nhen nhóm từ ca phẫu thuật đầu tiên

Trong nhiều năm, cô Phan Thị Bo phải sống chung với đôi mắt mờ đục. Dù từng trải qua hai lần phẫu thuật đục thủy tinh thể tại một cơ sở khác nhưng kết quả không thành công, mắt trái của cô bị mất hẳn thị lực. Tất cả sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào mắt phải - vốn cũng đang yếu dần theo thời gian. Khi thị lực mắt phải chỉ còn nhìn thấy ngón tay ở khoảng cách một mét, cô lo sợ một ngày sẽ chìm hẳn trong bóng tối.

Trong lúc dường như không còn hy vọng, cô biết đến Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng - nơi đang ứng dụng phương pháp Phaco Không Dao (Phaco Laser) - kỹ thuật điều trị đục thủy tinh thể hiện đại, an toàn, phục hồi nhanh. Sau khi được tư vấn tận tình, cô Bo quyết định thực hiện phẫu thuật cho mắt phải. Ca phẫu thuật được thực hiện bởi BS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Linh - Phó Giám đốc chuyên môn bệnh viện và chuyên gia hàng đầu về Phaco Không Dao tại hệ thống Mắt Sài Gòn. Chỉ sau một thời gian ngắn, thị lực của cô đã hồi phục rõ rệt, mang lại cho cô không chỉ khả năng nhìn rõ hơn mà còn sự tự tin và niềm vui trở lại trong cuộc sống.

Niềm tin lan tỏa - chị em cùng nhau tìm lại ánh sáng

Sự hồi phục kỳ diệu của cô Phan Thị Bo đã thắp sáng hy vọng cho người chị gái là cô Phan Thị Tốt. Ở tuổi 74, cô Tốt cũng đang phải đối mặt với đục thủy tinh thể, khiến đôi mắt chỉ còn nhìn thấy ánh sáng lờ mờ. Chứng kiến sự thay đổi tích cực từ em gái, cô quyết định đến bệnh viện để thăm khám và thực hiện phẫu thuật. Ca mổ thành công, giúp cô cải thiện thị lực và tự tin hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Niềm vui tiếp tục nhân lên khi hai chị em cùng đưa cô Lê Thị Lang, người bạn thân thiết, gắn bó như ruột thịt suốt bao năm đến bệnh viện. Sau nhiều năm chịu đựng đôi mắt mờ, cô Lang cũng đã lấy lại tầm nhìn sáng rõ nhờ công nghệ Phaco Không Dao.

Cô Phan Thị Bo, cô Phan Thị Tốt và cô Lê Thị Lang cùng nhau tìm lại thị lực tại Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng

Hành trình tìm lại ánh sáng của mỗi người cùng sự động viên từ người thân, con cháu đã trở thành nguồn động lực cho nhau. Ba chị em, ba đôi mắt nhưng chung một niềm tin và khát vọng được nhìn thấy trọn vẹn.

Hạnh phúc trọn vẹn trong ngày tái khám

Ngày tái khám sau phẫu thuật, ba chị em lại nắm tay nhau trở lại bệnh viện. Trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ, trong ánh mắt là niềm hạnh phúc khó giấu. Cô Bo xúc động chia sẻ: "Cả ba chị em chúng tôi đều vô cùng vui mừng khi cùng nhau lấy lại ánh sáng cho đôi mắt. Đó không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng tôi, mà còn là món quà quý giá cho cả gia đình."

Câu chuyện của ba chị em không chỉ là minh chứng cho thành công trong y khoa, mà còn là biểu tượng đẹp về tình thân, sự đồng hành và sẻ chia. Hơn thế, đây còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc chủ động chăm sóc sức khỏe, để dù ở tuổi nào, mỗi người vẫn có thể sống năng động, tự do và tận hưởng trọn vẹn niềm vui.

Phaco Không Dao - công nghệ hiện đại được ứng dụng điều trị các trường hợp đục thủy tinh thể nặng, bệnh lý mắt phức tạp

Đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực ở người cao tuổi. Theo Viện Mắt Quốc gia Hoa Kỳ (NEI), bệnh thường tiến triển ở cả hai mắt, nhưng nhiều bệnh nhân chỉ mổ một bên và trì hoãn bên còn lại, vô tình bỏ lỡ “thời điểm vàng” để phục hồi thị lực toàn diện. Việc điều trị sớm, chủ động cho cả hai mắt được xem là giải pháp tối ưu để hạn chế biến chứng, duy trì sinh hoạt độc lập và chất lượng cuộc sống.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi BS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Linh - Phó Giám đốc chuyên môn bệnh viện và chuyên gia hàng đầu về Phaco Không Dao tại hệ thống Mắt Sài Gòn

Trong các phương pháp hiện nay, Phaco Không Dao được đánh giá là bước tiến vượt trội so với Phaco truyền thống. Thay vì dùng dao vi phẫu, laser được ứng dụng để tự động hóa các bước quan trọng như tạo vết mổ siêu nhỏ 2mm, mở bao trước và phân mảnh nhân thủy tinh thể. Nhờ đó, phương pháp này an toàn hơn, không chảy máu, bảo vệ giác mạc, hạn chế biến chứng và mang lại thị lực tối ưu hơn.

Với những ưu điểm này, Phaco Không Dao không chỉ mang lại thị lực sáng rõ mà còn giúp người bệnh sớm trở lại nhịp sống thường nhật. Đây cũng là công nghệ đang được Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng tiên phong ứng dụng thành công.