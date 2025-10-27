Avenue Garden: Lợi thế 'kép' của shophouse trung tâm Tây Thăng Long

Sở hữu vị trí chiến lược và hạ tầng hoàn thiện, shophouse Avenue Garden mang đến mô hình đầu tư hai trong một vừa kinh doanh, vừa khai thác cho thuê hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh lời ổn định của nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường chú trọng giá trị thực.

Tọa độ chiến lược trên trục phát triển mới của Thủ đô

Tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Tây Thăng Long – tuyến giao thương trọng điểm kết nối trung tâm Hà Nội với chuỗi đô thị vệ tinh phía Tây Bắc, Avenue Garden nắm giữ vị trí chiến lược hiếm có. Dự án nằm giữa các khu đô thị quy mô lớn như Starlake Tây Hồ Tây, Khu đô thị Thượng Cát và Vinhomes Wonder City, tạo nên trục phát triển liên hoàn của khu Tây Hà Nội.

Hạ tầng khu vực đang được đầu tư đồng bộ với loạt công trình trọng điểm như vành đai 3.5, vành đai 4 và cầu Thượng Cát. Khi hoàn thiện, các tuyến này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Avenue Garden đến trung tâm Hà Nội chỉ còn khoảng 15 phút, đồng thời mở rộng kết nối thương mại – dịch vụ đến các khu vực Bắc và Tây Bắc Thủ đô.

Sự phát triển nhanh của hạ tầng và quy hoạch khu hành chính – tài chính mới khiến Tây Thăng Long trở thành “cực phát triển mới” của Hà Nội. Trong bối cảnh đó, Avenue Garden là một trong số ít dự án đã hoàn thiện, pháp lý rõ ràng, có thể khai thác thực tế, yếu tố hiếm trên thị trường hiện nay, đáp ứng nhu cầu của cả giới đầu tư và người mua ở thật.

Avenue Garden tọa lạc trên đại lộ Tây Thăng Long – trục phát triển năng động kết nối trung tâm Hà Nội với chuỗi đô thị vệ tinh phía Tây Bắc.

Lợi thế kép của dòng shophouse cao cấp

Phát triển bởi OSI Holdings, shophouse Avenue Garden được định vị là dòng sản phẩm cao cấp, kết hợp hài hòa giữa không gian sống và kinh doanh. Các căn shophouse mang phong cách kiến trúc New York hiện đại, mặt tiền rộng 7–10,5m, cao 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích sàn từ 674–800m² – một lợi thế lớn cho hoạt động khai thác linh hoạt.

Dòng shophouse cao cấp mang thiết kế linh hoạt, vừa kinh doanh, vừa an cư – mô hình đầu tư “hai trong một” hiếm có tại khu Tây Hà Nội.

Thiết kế không cột bên trong cùng công nghệ sàn khẩu độ lớn giúp tối ưu không gian, mang lại sự linh hoạt trong bài trí. Đây là lợi thế đáng kể cho các mô hình khai thác như showroom, văn phòng, F&B hay trung tâm đào tạo – những loại hình có nhu cầu thuê ổn định tại khu vực phía Tây hiện nay.

Cấu trúc mặt bằng được tính toán khoa học, cho phép đa tầng khai thác sinh lời: tầng 1–2 có thể sử dụng cho hoạt động kinh doanh, văn phòng đại diện; tầng 3–5 phù hợp làm không gian ở hoặc căn hộ dịch vụ; tầng hầm đủ chỗ cho 2–3 ô tô, đồng thời có thể tận dụng làm kho hoặc khu kỹ thuật. Nhờ đó, mỗi căn shophouse Avenue Garden có thể vận hành linh hoạt theo nhiều mô hình, vừa tạo dòng tiền ổn định, vừa gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Giá trị vận hành và tiềm năng khai thác thực tế

Được thi công bởi Coteccons – một trong những tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam và vận hành bởi Savills Việt Nam, Avenue Garden đáp ứng tiêu chuẩn cao về chất lượng xây dựng cũng như quản lý vận hành. Chủ đầu tư OSI Holdings áp dụng chiến lược “hoàn thiện mặt ngoài, bàn giao thô bên trong”, giúp chủ sở hữu chủ động thiết kế nội thất theo phong cách riêng nhưng vẫn đảm bảo tính đồng bộ về tổng thể kiến trúc toàn khu.

Không gian nội khu được đầu tư chỉn chu với hệ thống cảnh quan xanh, đài phun nước, khu thể thao và đường dạo bộ, tạo nên môi trường sống trong lành và tiện nghi giữa lòng đô thị. Hệ thống an ninh, vệ sinh và chăm sóc cây xanh được duy trì thường xuyên, góp phần hình thành cộng đồng cư dân văn minh, an toàn – yếu tố quan trọng giúp gia tăng giá trị lâu dài cho dự án.

Không gian nội khu được chăm chút với cảnh quan xanh, đài phun nước và lối dạo bộ, kiến tạo môi trường sống văn minh giữa lòng đô thị.

Đáng chú ý, Avenue Garden hiện đã bàn giao và có cư dân sinh sống. Một số căn shophouse đã được khai thác kinh doanh thực tế, ghi nhận hiệu suất sử dụng cao. Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh của khu Tây Hà Nội và sự gia tăng của cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp dịch chuyển về khu vực này, Avenue Garden được đánh giá là sản phẩm có tính thanh khoản tốt và tiềm năng khai thác ổn định trong dài hạn.

Tầm nhìn bền vững của OSI Holdings

Đứng sau dự án là OSI Holdings – nhà phát triển bất động sản ghi dấu ấn với những công trình cao cấp như Oriental Square (Starlake) và nhiều dự án tại khu vực trung tâm Hà Nội. Theo đuổi triết lý “phát triển vì giá trị thật”, OSI Holdings tập trung vào chất lượng, pháp lý và trải nghiệm người dùng thay vì chạy theo quy mô.

Với Avenue Garden, OSI Holdings tiếp tục khẳng định tầm nhìn bền vững của mình: một dự án được hoàn thiện đúng tiến độ, có sổ đỏ, pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ và vận hành thực tế. Đây không chỉ là biểu tượng cho chuẩn sống mới của khu Tây Hà Nội, mà còn là minh chứng cho định hướng phát triển chuyên nghiệp, lâu dài của chủ đầu tư.

Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng thận trọng, những dự án đã bàn giao, vận hành ổn định và có pháp lý rõ ràng đang trở thành lựa chọn ưu tiên. Shophouse Avenue Garden hội tụ trọn vẹn các tiêu chí đó – vị trí trung tâm, thiết kế linh hoạt, hạ tầng hoàn thiện và khả năng khai thác thực. Đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng, mà còn là tài sản đầu tư mang giá trị bền vững, góp phần khẳng định vị thế của khu Tây Hà Nội trên bản đồ phát triển đô thị Thủ đô.