Aptech hé lộ chương trình đào tạo lập trình ứng dụng AI chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ngay trước thềm sự kiện công bố chính thức, Aptech đã tiết lộ một số thông tin về chương trình đào tạo lập trình ứng dụng AI chuẩn quốc tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Theo đó, trong buổi làm việc với báo chí trước lễ ra mắt chương trình đào tạo mới sẽ diễn ra vào ngày 29/11 tới đây, đại diện Aptech – ông Kallol Mukherjee – cho biết Chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Ứng dụng AI (gọi tắt là ADSE-AI) là bản nâng cấp từ Chương trình Lập trình viên Quốc tế ADSE vốn đã nổi tiếng tại Việt Nam và trên thế giới. ADSE-AI đưa ra nhiều cập nhật bám sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp phần mềm trong thời đại bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.

Ông cho biết thêm Việt Nam là một trong số những quốc gia đầu tiên được Tập đoàn Aptech toàn cầu lựa chọn để triển khai chương trình mới này, đồng thời hé lộ một số điểm đặc biệt của chương trình.

Chương trình lập trình ứng dụng AI chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Điểm khác biệt chính của ADSE-AI là việc tích hợp các công nghệ AI theo chuẩn quốc tế xuyên suốt toàn bộ lộ trình đào tạo. Theo đại diện Aptech, học viên sẽ được tiếp cận các công nghệ AI thực tiễn như NLP, Python AI, Generative AI và xây dựng sản phẩm website, ứng dụng doanh nghiệp với AI ngay trong chương trình học.

Hiện nay, theo khảo sát của Tập đoàn Aptech, 80% tin tuyển lập trình viên website yêu cầu ít nhất 1 kỹ năng AI. AI trở thành "bắt buộc" để tăng năng suất và cạnh tranh. Chương trình học phù hợp với định hướng phát triển AI cho Việt Nam mà nhiều chuyên gia đề xuất: thay vì đầu tư hàng tỷ USD vào việc xây dựng mô hình AI từ đầu, cần tập trung đào tạo đội ngũ kỹ sư có khả năng ứng dụng, tích hợp và triển khai các nền tảng AI sẵn có vào doanh nghiệp.

“Với lộ trình rõ ràng và tập trung vào ứng dụng thực tế, chương trình có thể giúp Việt Nam nhanh chóng có được lực lượng lập trình viên AI trong một đến hai năm tới, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường khi các doanh nghiệp đang tìm kiếm những lập trình viên có khả năng ứng dụng AI.” – ông Kallol Mukherjee bày tỏ.

Sinh viên CNTT trong một lớp học bổ trợ thêm các kiến thức về AI cho Lập trình viên

Bốn học kỳ độc lập, mỗi kỳ một nhóm công nghệ

Về cấu trúc, chương trình được tổ chức thành bốn học kỳ độc lập, mỗi kỳ tập trung vào một nhóm công nghệ cụ thể. Theo đó, học viên sẽ lần lượt làm quen với phát triển website tích hợp AI, các nền tảng doanh nghiệp như Java và .NET, lập trình Mobile và đa nền tảng, cho đến Python tích hợp AI với các ứng dụng NLP và Generative AI.

Đại diện Aptech cho biết chương trình đã được cập nhật với các công nghệ mới nhất và loại bỏ những công nghệ đã lỗi thời. Điều này phù hợp với nguyên tắc từ trước đến nay của Aptech: luôn dạy công nghệ mới nhất, thị trường cần nhất và bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Đại diện Aptech giải thích: "Thay vì học rải rác nhiều công nghệ trong cùng một học kỳ, chúng tôi gom các công nghệ thuộc cùng hệ sinh thái vào chung một giai đoạn. Cách tổ chức này giúp học viên hiểu sâu, thực hành liên tục và đủ năng lực làm việc ngay tại doanh nghiệp sau mỗi học kỳ."

Sinh viên Aptech đang thực hành Lập trình Website với công nghệ mới

Không “kén” người học

Một thông tin đáng chú ý là chương trình được thiết kế dễ tiếp cận, phù hợp cả với người mới bắt đầu. Theo Aptech, học viên không cần có nền tảng về lập trình trước đó, thậm chí không cần học lực giỏi ở bậc phổ thông, bất kỳ xuất phát điểm nào cũng có thể học được.

Ông Kallol cho biết thêm: "Chúng tôi đã đào tạo hàng chục nghìn học viên, và minh chứng rõ rằng khả năng theo nghề không phụ thuộc vào học lực giỏi hay xuất sắc từ phổ thông. Điều quan trọng là tư duy logic ở mức cơ bản, sự kiên trì trong học tập và môi trường giảng dạy phù hợp."

Tuy chương trình không "kén" đầu vào về kiến thức nền tảng, nhưng Aptech vẫn đặt yêu cầu khắt khe đối với thái độ học tập của học viên, đòi hỏi sự nghiêm túc, chăm chỉ và kiên trì để có thể nắm bắt các công nghệ và áp dụng thực tế hiệu quả.

Chương trình ADSE-AI sẽ được triển khai đồng loạt tại 4 cơ sở của Aptech tại Việt Nam: 285 Đội Cấn, 19 Lê Thanh Nghị (Hà Nội) và 35/6 đường D5 Thạnh Mỹ Tây, 778/10 Nguyễn Kiệm (TP. HCM).

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo sẽ được hé lộ tại sự kiện ra mắt chính thức diễn ra vào thứ Bảy, 29/11 tại Hà Nội, đồng thời sẽ sớm được cập nhật trên website của Aptech Việt Nam: aptechvietnam.com.vn. Sự kiện ra mắt có sự tham dự của chuyên gia đầu ngành về AI tại Việt Nam và thế giới, đại diện các doanh nghiệp công nghệ cùng các cơ quan báo chí.