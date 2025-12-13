Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Anh Trai “Say Hi” 2025: B Ray bật mode sô cô la kẹo mút, Mason "lùa gà" ra sân khấu

Lan Anh

HHTO - Không khí Chung kết 2 Anh Trai “Say Hi” 2025 nóng dần khi loạt hình ảnh đầu tiên được hé lộ, mở ra bốn tiết mục nhóm với bốn màu sắc đầy bùng nổ.

Không khí Đêm Chung kết 2 của Anh Trai “Say Hi” 2025 đang dần nóng lên khi những hình ảnh đầu tiên của các tiết mục được hé lộ. Cả bốn đội đều chuẩn bị cho mình một “dấu ấn cuối cùng” mang màu sắc rất riêng, hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc nhất của mùa giải.

highlight-2.jpg

Khác với hình ảnh mạnh mẽ xuyên suốt các vòng trước, đội của Anh Trai B Ray chọn cách “hạ nhiệt” với một phần trình diễn giàu cảm xúc hơn và “mềm mại” hơn. B Ray tiết lộ đây sẽ là lần đầu tiên đội mang đến một “màu sắc sô cô la kẹo mút” ngọt ngào, khác với hình ảnh thường thấy.

Với chủ đề tình yêu, cả đội thống nhất chỉ dành trọn cảm xúc cho một đối tượng duy nhất - đó những người hâm mộ luôn đồng hành suốt chặng đường.

Một trong những màn xuất hiện gây chú ý nhất chính là trang phục của đội Vũ Cát Tường cùng các Anh trai Thái Ngân, HUSTLANG Robber, Ryn Lee và Jey B. Với concept phóng viên tác nghiệp tại Fashion Show, cả nhóm biến sân khấu thành không gian trình diễn thời trang đầy năng lượng với ca khúc Đắm Chìm.

Vũ Cát Tường cho biết bài hát kể câu chuyện người đàn ông đứng giữa những hào quang rực rỡ nhưng chỉ hướng trái tim về một người duy nhất. Thái Ngân gọi đây là “cái kết đẹp” không chỉ cho chính anh, mà còn cho hành trình của cả đội trong mùa giải năm nay.

Các thành viên hy vọng khán giả sẽ cùng chìm vào cảm xúc trước khi họ bước vào concert đặc biệt trong thời gian tới.

Team Sơn.K mang đến một “bức tranh đồng quê” rực rỡ trên sân khấu Chung kết, tái hiện không khí nông trại vui tươi với sắc màu mộc mạc, âm nhạc tươi sáng và tiết tấu rộn ràng.

Đặc biệt, tiết mục còn có sự xuất hiện của những Anh Trai từng dừng chân ở các vòng trước, khiến bầu không khí trở nên xúc động và thể hiện rõ tinh thần brotherhood mùa này. Hình ảnh Mason Nguyễn "cục tác" lùa Otis ra sân khấu hé lộ tiết mục hứa hẹn sẽ rất hài hước. Cody Nam Võ chia sẻ rằng anh từng nghĩ cơ hội đứng trên sân khấu đã khép lại từ vòng loại, vì thế việc được trở lại trong đêm thi quan trọng này khiến anh vô cùng biết ơn Sơn.K và CONGB.

Dang Anh trai tái xuất hỗ trợ cho tiết mục của đội trưởng Sơn.K.

Team Karik (Ngô Kiến Huy - buitruonglinh - OgeNus - Hải Nam) chọn ca khúc Đoán Xem cho đêm thi cuối. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, ấm áp - rất khác so với phong cách quen thuộc của đội trưởng Karik.

Karik chia sẻ rằng, ban đầu cả đội định giữ chất nhạc cũ, nhưng sau nhiều buổi thảo luận, họ quyết định chuyển hướng để tạo bất ngờ cho khán giả. Ca khúc được sáng tác trong những đêm thức trắng của cả nhóm, cho thấy tinh thần "máu lửa" dành cho tiết mục nhóm cuối cùng khép lại hành trình Say Hi.

highlight-2-2.jpg
Ngô Kiến Huy bày tỏ đêm Chung kết luôn mang lại cảm xúc rất đặc biệt với anh.
589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Lan Anh
#Anh Trai Say Hi 2025 #ATSH #Chung kết 2 ATSH #B Ray #Sơn.K #Vũ Cát Tường #Karik

