Ấn tượng mức tăng trưởng hai con số từ Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm 2025, với mức tăng ấn tượng 11,51%. Riêng tỉnh Quảng Ngãi (cũ chưa sáp nhập với Kon Tum), mức tăng thậm chí lên đến 12,4%.

Bên cạnh đó, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Quảng Ngãi vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Từ khối công nghiệp chủ công

Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Quảng Ngãi 6 tháng đầu năm 2025 ước tính tăng 12,40% so với cùng kỳ năm 2024, đây là mức tăng cao nhất so với 6 tháng cùng kỳ trong vòng 5 năm qua.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Quảng Ngãi (cũ) ước đạt 12,4%, cao nhất cả nước trong số 63 tỉnh, thành (cũ). Con số càng ấn tượng khi hợp nhất hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, tăng trưởng GRDP của tỉnh Quảng Ngãi (mới) trong 6 tháng đầu năm cũng dẫn đầu cả nước, khi tăng 11,51%.

Động lực chính đến từ khu vực công nghiệp - xây dựng, với mức tăng trưởng 21,38%, đóng góp gần 8 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung. Đáng chú ý, ngành công nghiệp chế biến - chế tạo tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế tỉnh, với mức tăng 22,59%, dựa trên dầu và thép.

Cùng với lĩnh vực dầu, sản xuất thép và điện, nước, Quảng Ngãi đang định hình vị thế là trung tâm công nghiệp mới của khu vực miền Trung. Một số ngành công nghiệp cấp 2 ghi nhận mức tăng ngoạn mục: sản xuất kim loại tăng gần 40%, sản xuất và phân phối điện tăng hơn 36%, thoát nước và xử lý nước thải tăng trên 51%. Các ngành dệt may, sản xuất trang phục cũng tăng trên 22%.

Cùng với công nghiệp, khu vực dịch vụ tăng 8,58% nhờ nhiều yếu tố cộng hưởng. Hàng loạt sự kiện lớn như Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi, lễ hội đường phố, kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Ba Tơ… đã tạo động lực cho ngành du lịch, lưu trú, ăn uống phát triển trở lại. Giáo dục - y tế tư nhân cũng ghi nhận bước tăng trưởng tích cực.

Trong khi đó, dù gặp khó vì thời tiết, khu vực nông - lâm - thủy sản vẫn tăng gần 3%, nhờ nuôi trồng và khai thác thủy sản giữ mức ổn định.

Đến mũi nhọn du lịch

Tính theo giá hiện hành, tổng GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh Quảng Ngãi đạt hơn 67.000 tỷ đồng. Trong đó, công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng lớn nhất, tiếp đến là dịch vụ và nông nghiệp. Nếu tính theo giá so sánh năm 2010, GRDP 6 tháng của tỉnh đạt hơn 32.900 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong 5 năm qua.

Thành quả này đến từ hàng loạt giải pháp quản trị quyết liệt, linh hoạt và đồng bộ mà chính quyền Quảng Ngãi triển khai trong thời gian qua. Tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, xử lý kịp thời các vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm và tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất.

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương, chủ động nhận diện khó khăn và đưa ra giải pháp linh hoạt, thực chất. Phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả) được quán triệt đến từng sở ngành, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, kết quả tăng trưởng GRDP ấn tượng trong 6 tháng đầu năm là nền tảng để Quảng Ngãi hoàn thành kế hoạch cả năm và tạo đà cho giai đoạn tiếp theo. Tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm”

Trong bối cảnh nền kinh tế cả nước đang hồi phục mạnh, với mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 7,5%, cao nhất trong vòng 15 năm, thì việc Quảng Ngãi vượt lên dẫn đầu cả nước là minh chứng rõ ràng cho một chiến lược phát triển đúng hướng, có chiều sâu và khả năng bứt phá dài hạn.

Điều này không chỉ là thành quả của nỗ lực nội tại, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên của một địa phương đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, dịch vụ của miền Trung và và cả nước.

Quyết giữ đà tăng trường

Theo báo cáo của Sở Công Thương Quảng Ngãi, kim ngạch xuất khẩu tháng 4/2025 ước đạt 233 triệu USD, tăng 1,7% so với tháng trước. Sang tháng 5, con số này tiếp tục tăng lên hơn 350 triệu USD, tăng khoảng 5% so với tháng 4.

Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,4 tỉ USD (hoàn thành hơn 42% kế hoạch cả năm). Nhiều mặt hàng chủ lực như thép, dầu FO, giày da, túi xách, sợi dệt, thủy sản và thực phẩm chế biến đều ghi nhận tăng trưởng tích cực.

Đặc biệt, mặt hàng may mặc có sự bứt phá ngoạn mục, sau khi giảm tới 46% trong tháng 1, đến tháng 4 đã bật tăng mạnh với kim ngạch đạt 40,3 triệu USD (tăng 42,6% so với tháng 3), và tháng 5 tiếp tục đạt 50,1 triệu USD, tăng hơn 50%. Tương tự, dăm gỗ nguyên liệu giấy cũng đảo chiều tăng trưởng trong tháng 5, đạt hơn 31 triệu USD, tăng 10,6%.

Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết: các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi đang duy trì ổn định sản xuất và ký kết thêm nhiều hợp đồng xuất khẩu, đặc biệt ở những ngành then chốt như lọc dầu, thép, dệt may, giày da... “Riêng may mặc và da giày, các đơn hàng đã ký đủ để duy trì việc làm cho hơn 10.000 lao động đến hết năm 2026”, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất nói.