An Phát Computer đồng hành cùng Những bước chân xanh

Vào ngày 27/5 vừa qua, An Phát Computer đã lên đường tham gia hành trình "Những bước chân xanh" để giúp đỡ và tài trợ cho trẻ em cùng người lao động nghèo ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Những ánh mắt xúc động của người dân, những nét mặt tươi vui, hớn hở của các em nhỏ chính là động lực để An Phát và các thành viên "Những bước chân xanh" tin tưởng vào công việc ý nghĩa đang làm.

Hà Giang hùng vĩ bởi những cung đường uốn lượn đến say lòng, bởi những thửa ruộng bậc thang chín vàng mùa thu, bởi dòng sông Nho Quế xanh biếc, quanh năm êm đềm chảy dưới chân Mã Pì Lèng... Thế nhưng ít ai để ý rằng ở mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc ấy vẫn còn nhiều lắm những hoàn cảnh khó khăn cần được sẻ chia và giúp đỡ.

Vậy là nhóm thiện nguyện "Những bước chân xanh" đã được thành lập bởi các bạn trẻ có chung tinh thần tự nguyện với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng những hoạt động thiết thực. Và thật may mắn khi trong hành trình đến với huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang lần này, An Phát Computer được đồng hành cùng các bạn.

Chuyến đi là cơ hội để An Phát Computer tham gia giúp đỡ người lao động và các em nhỏ vùng cao thông qua các hoạt động như trồng cây tại các điểm trường, nấu các bữa ăn cộng đồng,... Phải đến tận nơi đây, đối diện với những thách thức trên đường di chuyển như phải bước đi trên địa hình đồi núi gập ghềnh, cheo leo, phải đối mặt với cái nắng hè cháy lưng hay những cơn mưa rào bất chợt khiến con suối càng thêm xiết,… An Phát mới thấu hiểu và đồng cảm hơn với những gì mà đồng bào vùng cao đang phải trải qua hàng ngày.

Thế nhưng những thách thức ấy dường như chẳng là gì nữa khi đoàn thiện nguyện được người dân đón tiếp nồng hậu, chan hòa. Mỗi khoảnh khắc, mỗi câu chuyện hay ánh mắt của những đứa trẻ vô tư chính là nguồn động lực để "Những bước chân xanh" nói chung và An Phát nói riêng bước tiếp trên hành trình gieo mầm yêu thương.

Mỗi bữa cơm trưa có đủ rau thịt giữ các con đi học thường xuyên. Mỗi quả đồi phủ xanh lại khiến Mèo Vạc đỡ cằn cỗi. Mỗi bữa tiệc nhỏ cùng dân làng lại khiến cuộc sống thêm đáng yêu và bớt phần khó nhọc. Mỗi cái bắt tay, mỗi lời hỏi han, mỗi nụ cười hân hoan là tín hiệu cho vô vàn những điều tốt đẹp sắp tới.

Cũng nhân dịp này, An Phát Computer đã tài trợ 20 triệu đồng cho dự án Bếp Hoàng Cầm nằm trong chuỗi hành trình "Những bước chân xanh". Tuy món quà còn khiêm tốn so với hoàn cảnh của các em nhỏ nhưng thông qua đó, An Phát muốn chia sẻ phần nào với những thiếu thốn, khó khăn mà người dân gặp phải. Hi vọng món quà sẽ là niềm động viên, khích lệ giúp các em có thêm động lực cố gắng và niềm tin vào tương lai.

Ý thức được rằng để trở thành một doanh nghiệp mạnh không chỉ cần có "tầm" mà còn cần phải có "tâm", An Phát Computer luôn cố gắng thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp một cách tốt nhất. An Phát mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa những cơ hội được tham gia đóng góp và cống hiến cho cộng đồng như hành trình "Những bước chân xanh" vừa qua để mang lại thêm nhiều nụ cười hạnh phúc trên đất nước Việt Nam ta!