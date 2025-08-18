An Lập Phát ra mắt Sales Portal, tăng cường kết nối hệ thống phân phối

Mới đây, Công ty Nhôm An Lập Phát đã tổ chức Hội nghị Khách hàng 2025, quy tụ đông đảo các đại lý phân phối từ khắp các tỉnh thành. Sự kiện không chỉ là dịp tổng kết hoạt động kinh doanh, chia sẻ định hướng phát triển trong thời gian tới mà còn đánh dấu những bước tiến mới của doanh nghiệp trong việc nâng cao trải nghiệm và hiệu quả hợp tác cùng khách hàng.

Ra mắt Sales Portal – Giải pháp số hóa giao dịch và hỗ trợ khách hàng

Một điểm nhấn đáng chú ý tại hội nghị là giới thiệu Cổng thông tin khách hàng ALP – Sales Portal. Nền tảng này được An Lập Phát phát triển nhằm tối ưu hóa quy trình giao dịch, cung cấp thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mãi, tình trạng đơn hàng và hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng, minh bạch. Sales Portal kỳ vọng sẽ giúp các đại lý và nhà sản xuất dễ dàng quản lý hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu suất và rút ngắn thời gian xử lý giao dịch.

Đại diện An Lập Phát cho biết, nền tảng này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành, mà còn đóng vai trò là cầu nối chiến lược giữa doanh nghiệp và hệ thống phân phối. Việc số hóa quy trình giao dịch được kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường làm việc “nhanh hơn, chính xác hơn, minh bạch hơn”, qua đó gia tăng năng lực cạnh tranh cho cả công ty và khách hàng.

Ngoài ra, Sales Portal còn được thiết kế với giao diện thân thiện, hỗ trợ đa nền tảng từ máy tính đến thiết bị di động, cho phép khách hàng truy cập và xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi. Điều này đặc biệt phù hợp với xu hướng số hóa trong ngành vật liệu xây dựng, nơi tốc độ và tính chính xác là yếu tố then chốt.

Hòa mình cùng sắc màu Hội An – Kết nối và tri ân hệ thống phân phối

Bên lề hội nghị, An Lập Phát đã tổ chức chương trình du lịch trải nghiệm mang tên “Hòa mình cùng sắc màu Hội An” dành cho các đại lý tiêu biểu. Hành trình bao gồm nhiều hoạt động khám phá văn hóa – lịch sử như tham quan phố cổ Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu, và thưởng thức show “Ký ức Hội An”. Đây không chỉ là chuyến đi nghỉ dưỡng mà còn là cơ hội để các thành viên trong hệ thống phân phối gặp gỡ, giao lưu và tăng cường sự gắn kết.

Đại diện An Lập Phát cho biết, việc duy trì các chuyến đi trải nghiệm chính là cách để doanh nghiệp thể hiện tinh thần đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Nếu như đầu năm 2025, chuyến du lịch “Thưởng ngoạn xứ Trung” mang lại dấu ấn quốc tế với những điểm đến như Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới thì lần này, hành trình Hội An lại đem đến sự gần gũi, ấm áp nhưng không kém phần ấn tượng.

Khẳng định triết lý “Lan tỏa giá trị thật – Đồng hành phát triển bền lâu”

Không chỉ chú trọng đầu tư dây chuyền sản xuất, nâng cấp nhà máy và ứng dụng công nghệ số, doanh nghiệp còn đặt trọng tâm vào việc nuôi dưỡng giá trị tinh thần và xây dựng mối quan hệ gắn kết với hệ thống phân phối.

Thông qua sự kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa, du lịch và các hoạt động gắn kết, An Lập Phát hướng tới việc kiến tạo một cộng đồng đại lý vừa vững vàng về kinh doanh, vừa bền chặt trong sự thấu hiểu và tin cậy. Đây chính là nền tảng để công ty và đối tác cùng đồng hành, chinh phục những mục tiêu mới trên hành trình phát triển.

Thành lập từ năm 1998, An Lập Phát là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nhôm định hình tại Việt Nam. Với hệ thống sản phẩm phong phú, từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, An Lập Phát đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Doanh nghiệp liên tục đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và duy trì triết lý “Lan tỏa giá trị thật - Đồng hành phát triển bền lâu”, khẳng định vị thế thương hiệu và mối quan hệ hợp tác bền vững với hệ thống phân phối trên toàn quốc.

An Lập Phát – Tạo hình chất sống

● https://anlapphat.com/

● https://www.facebook.com/ALP.Aluminum

● 1800 6332

● contact@anlapphat.com