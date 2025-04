An Lập Phát cùng Đại lý phân phối đến Phượng Hoàng Cổ Trấn

Nhằm tri ân đến các Đại lý đạt thành tích xuất sắc năm 2024, An Lập Phát đã tổ chức chương trình du lịch 6N5Đ tại các địa danh nổi tiếng của Trung Quốc với nhiều hoạt động ý nghĩa và có giá trị.

Hành trình tham quan được thiết kế riêng dành cho đoàn du lịch của An Lập Phát diễn ra trong 6 ngày 5 đêm (từ ngày 3 - 8/04/2025). Tại đây, các Đại lý đã khám phá và trải nghiệm tại các điểm du lịch nổi tiếng như Phù Dung Trấn, Hồ Bảo Phong, Thiên Môn Sơn, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Miêu Trại và Phố Khê Bố.

Đoàn tham quan ấn tượng với Phượng Hoàng Cổ Trấn, một thị trấn cổ nằm bên bờ dòng sông Đà Giang thuộc tỉnh Hồ Nam. Với hơn 1.300 năm lịch sử vẹn nguyên, nơi đây mang đậm chất văn hóa và lịch sử của các dân tộc thiểu số như người Miêu và người Hán. Cảnh sắc tại địa phương không chỉ là một bức tranh giàu màu sắc mà còn là mang đến trải nghiệm sâu sắc về giá trị văn hóa.

Đại lý tham gia chuyến đi chia sẻ: “Chuyến đi thưởng ngoạn xứ Trung mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa. Chúng tôi được trải nghiệm không gian văn hoá đặc sắc, thưởng thức ẩm thực đa dạng, có thêm nhiều sự gắn kết với An Lập Phát.”

Bước vào năm 2025, An Lập Phát tiếp tục triển khai các chính sách ưu đãi hấp dẫn và đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm hỗ trợ hệ thống Đại lý nâng cao hình ảnh nhận diện chuyên nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy doanh số. Bên cạnh các chuyến du lịch tri ân, những sự kiện thường niên như Hội nghị khách hàng tiếp tục được tổ chức, góp phần củng cố tinh thần hợp tác bền vững giữa công ty và đối tác. An Lập Phát xây dựng các chương trình đồng hành cùng khách hàng, bao gồm du lịch trải nghiệm, chương trình Loyalty theo quý, cùng những hoạt động tri ân như tặng quà Trung Thu, lễ Tết... Những nỗ lực này thể hiện cam kết của An Lập Phát trong việc phát triển hệ thống phân phối vững mạnh và gắn kết chặt chẽ.

Trong thời gian tới, An Lập Phát tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong ngành nhôm với sứ mệnh nâng tầm giá trị vật liệu này trong đời sống hiện đại. Định hướng này được thể hiện rõ qua hệ thống thương hiệu đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường ở nhiều phân khúc khác nhau. Trong đó, Đại Tân được biết đến như thương hiệu nhôm “Quốc Dân” với danh mục sản phẩm phong phú, đa dạng mẫu mã, màu sắc cùng mức giá cạnh tranh, phù hợp với đông đảo người dùng. Ngược lại, REVO đại diện cho phân khúc nhôm cao cấp, mang tinh thần đổi mới và kiến tạo giá trị. Thương hiệu không chỉ cung cấp những cải tiến giá trị mà còn giúp nâng tầm không gian sống, mang đến trải nghiệm hiện đại, tiện nghi cho người dùng.

Với tinh thần gắn kết và phát triển cùng nhau, An Lập Phát luôn nỗ lực mang đến những chương trình đồng hành ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng đối với hệ thống phân phối – những đối tác quan trọng góp phần vào sự thành công chung của đơn vị. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò dẫn đầu, góp phần nâng cao tiêu chuẩn ngành nhôm và đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

An Lập Phát được biết đến là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp và sản phẩm nhôm thanh định hình nội, ngoại thất, đáp ứng từ nhôm hệ phổ thông đến cao cấp đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng. Trên chặng đường 26 năm phát triển, ALP không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ để góp phần nâng tầm không gian sống của mỗi ngôi nhà, mỗi công trình. An Lập Phát – Tạo hình chất sống!