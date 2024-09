Triết lý kinh doanh giúp An Lập Phát vững bước đường dài

Đón tuổi 26 với thông điệp “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo tương lai”, An Lập Phát khẳng định nội lực vững chắc cho sứ mệnh tối đa giá trị của nhôm trong cuộc sống.

Mở rộng mạng lưới phân phối với chính sách đồng hành cùng phát triển

Với mục tiêu gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và tạo đà để vươn mình ra quốc tế, Công ty Nhôm An Lập Phát là một trong những đơn vị đi đầu cả nước trong việc tận dụng những nguồn lực tự chủ, liên kết và mở rộng mạng lưới kênh phân phối, thị trường khách hàng cũng như gia tăng dịch vụ chăm sóc.

"Tận dụng sức mạnh nội tại để sản xuất các sản phẩm thực có giá trị thực, cùng với đó là gia tăng kết nối kinh doanh giữa nhà sản xuất - nhà phân phối - nhà thi công và khách hàng nhằm tạo ra mối liên kết hợp tác chặt chẽ, đồng hành cùng phát triển là những mục tiêu quan trọng trong những năm tiếp theo của chúng tôi" - Bà Diệp Hạ Hằng, CEO của Công ty Nhôm An Lập Phát chia sẻ.

Theo đó, mỗi chính sách của công ty đều được dựng xây từ sự thấu hiểu, tôn trọng, hướng đến những lợi ích thiết thực cho mọi đối tác, khách hàng, dù là đại lý phân phối hay cơ sở sản xuất. An Lập Phát luôn sẵn sàng lắng nghe, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên sâu nhằm giúp khách hàng cập nhật kiến thức, xu hướng trong ngành nhôm, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Sự đồng hành và hỗ trợ toàn diện không chỉ thể hiện mong muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, mà còn khẳng định vị thế của một đối tác đáng tin cậy, đồng hành, cùng nhau phát triển để gặt hái thành công.

Hình thành năng lực đổi mới từ nền tảng cốt lõi vững chắc

Để đảm bảo được nguồn cung, An Lập Phát phát huy tối đa công suất của nhà máy có diện tích lên đến 18.000m2, cùng dây chuyền sản xuất tiên tiến đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Nhà máy của An Lập Phát có khả năng sản xuất sản phẩm số lượng lớn và chất lượng đồng bộ, chinh phục hàng trăm dự án lớn trong nước, tiếp cận nhiều dự án quốc tế, mở ra triển vọng phát triển cho ngành nhôm Việt. Nhờ vậy, qua hơn 2 thập kỷ vươn mình mạnh mẽ, An Lập Phát hiện tại sở hữu năng lực sản xuất trung bình lên đến 15.000 tấn nhôm/năm, với 4 thương hiệu chuyên cung cấp sản phẩm theo từng phân khúc khách hàng, quy tụ đội ngũ đông đảo với hơn 500 nhân sự tài năng.

“Để chinh phục ngành nhôm kính thì việc đổi mới, nắm bắt và đón đầu thị trường là một yếu tố cần thiết. An Lập Phát thấu hiểu và nắm bắt mong muốn của khách hàng để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh, cá nhân hóa cho từng phân khúc. Đây cũng là chìa khóa dẫn đến sự thành công của An Lập Phát” - Đại diện Công ty Nhôm An Lập Phát cho biết thêm.

Không ngừng nỗ lực trong cuộc đua bứt phá, ghi dấu trên thị trường, năm 2024, An Lập Phát đã cho ra mắt thương hiệu nhôm hoàn toàn mới mang tên REVO. Sản phẩm của REVO tích hợp những cải tiến thông minh, tối ưu về công năng và bền bỉ về hiệu năng. Việc ra mắt thành công thương hiệu nhôm thuộc phân khúc cao cấp này là bước tiến mạnh mẽ, khẳng định cho năng lực đội ngũ phát triển sản phẩm của An Lập Phát.

Hướng đến mục tiêu kiến tạo tương lai

Từ năm 2013, An Lập Phát đã dần mở rộng phạm vi hoạt động đến các tỉnh miền Trung, mạng lưới phân phối phủ khắp khu vực vùng duyên hải Nam trung bộ và Tây Nguyên. Không ngủ quên trên chiến thắng, để tiếp tục mở rộng hệ thống sản phẩm, An Lập Phát đang chuẩn bị cho việc ra mắt các hệ sản phẩm chấn song, vát cạnh, các hệ tủ cao cấp,… Đội ngũ R&D đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp tích hợp thông minh cho các giải pháp trong tương lai, bao gồm cửa nhôm và các sản phẩm nhôm cho hệ thống năng lượng và điện năng… Có thể nói, An Lập Phát ngày càng nỗ lực để đóng góp cho sự phát triển chung cho ngành nhôm Việt Nam.

Sản phẩm nhôm An Lập Phát đã và đang hiện diện tại nhiều công trình tiêu biểu, có thể kể đến như: UBND thành phố Cần Thơ, Vũng Tàu, UBND tỉnh Đồng Tháp, các dự án bệnh viện, văn phòng lớn tại miền Nam, Khu căn hộ cao cấp Phú Mỹ Hưng, Saigon Pearl, và hàng trăm không gian sống cho gia đình Việt,.... Nhôm An Lập Phát hứa hẹn sẽ tiếp tục phủ sóng rộng khắp trên toàn quốc.

Với định hướng chiến lược rõ ràng cùng tinh thần quyết tâm cao, An Lập Phát sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, gặt hái được nhiều thành công trong tương lai, góp phần vào sự phát triển chung của ngành và của đất nước.

An Lập Phát là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp và sản phẩm nhôm thanh định hình, đáp ứng từ nhôm hệ phổ thông đến cao cấp đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng. Trên chặng đường 26 năm phát triển, ALP không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ để góp phần nâng tầm không gian sống của mỗi ngôi nhà, mỗi công trình. An Lập Phát - Tạo hình chất sống

