An Giang: Nhiều cây xăng đóng cửa ngày 29 Tết đã mở bán lại

TPO - Cục Quản lý thị trường An Giang cho biết, chỉ ít giờ sau khi có thông tin về việc một số cửa hàng xăng trên địa bàn tạm thời hết xăng vào sáng 20/1, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra .

Theo phản ánh, sáng 20/1, nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc theo tuyến đường tỉnh 956 từ thị trấn An Phú (huyện An Phú, tỉnh An Giang) về thị trấn Long Bình (huyện An Phú) đóng cửa vì hết xăng khiến người dân xôn xao, phải lấy can nhựa đi mua xăng trong dịp gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 4 xuống địa bàn kiểm tra ngay lập tức.

Qua báo cáo nhanh của Đội quản lý thị trường số 4, tại huyện An Phú, chỉ có 3-4 cửa hàng xăng dầu hết hàng cục bộ trong vài tiếng đồng hồ do nhà phân phối vận chuyển về chậm. Hiện tất cả các cửa hàng nêu trên đã có xăng, dầu bán lại bình thường, đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu của người dân…

“Sau khi kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu chỉ thiếu hàng cục bộ. Lực lượng Quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Nếu phát hiện các cửa hàng kinh doanh xăng dầu găm hàng thì sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định”, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường An Giang cho hay.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, việc đảm bảo hàng hóa thiết yếu trong mọi thời điểm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, trong đó có mặt hàng xăng dầu là trong những yêu cầu được đề ra của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành văn bản số 277 triển khai thực hiện những nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Bộ Công Thương yêu cầu Vụ Thị trường trong nước có trách nhiệm theo dõi sát tình hình thị trường, chủ động chỉ đạo các địa phương có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến; chủ động xử lý các biến động bất thường của thị trường.

Các doanh nghiệp, đơn vị được yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, không để thiếu hụt trong mọi tình huống; tiếp tục tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng để góp phần đảm bảo ổn định thị trường, phục vụ cho nhân dân.

Bộ trưởng Công Thương cũng giao Tổng cục Quản lý thị trường có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tổng cục Quản lý thị trường cho biếtđã yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương trong việc kiểm tra, xử lý, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố kiểm tra việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và hệ thống phân phối của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.