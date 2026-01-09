Amway lập cú 'hattrick' với giải 'Thương hiệu máy lọc nước nổi bật của năm' tại Tech Awards 2025

Sản phẩm máy lọc nước New eSpring™ của Amway được vinh danh với hạng mục “Thương hiệu Máy lọc nước nổi bật của năm” tại Tech Awards 2025. Giải thưởng danh giá này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ của máy lọc nước New eSpring™, đồng thời khẳng định vị thế của Amway trong việc giúp người tiêu dùng Sống khỏe chủ động.

Cú "hattrick" ấn tượng tại Tech Awards 2025

Giải thưởng “Thương hiệu Máy lọc nước nổi bật của năm” tại vòng Chung kết Tech Awards 2025 đã khép lại một mùa giải rực rỡ của Amway Việt Nam, đánh dấu cú “hattrick” ấn tượng ngay trong năm đầu tiên tham dự sân chơi công nghệ uy tín này. Thành quả này đến từ chuỗi chiến thắng nổi bật ở các vòng trước:

Bà Ôn Minh Hằng, Phó Tổng giám đốc Amway Việt Nam lên nhận cúp và Chứng nhận cho giải “Thương hiệu máy lọc nước nổi bật của năm”

New eSpring™ được vinh danh trong hạng mục “Sản phẩm tôi yêu” với danh hiệu Máy lọc nước có công nghệ ấn tượng. Atmosphere Mini™ được người dùng lựa chọn trong hạng mục “Sản phẩm tôi yêu” với danh hiệu Máy lọc không khí có công nghệ màng lọc ấn tượng. New eSpring™ tiếp tục được ghi nhận và đánh giá cao trong Chung kết của Tech Awards 2025: “Thương hiệu Máy lọc nước nổi bật của năm”.

Ở mùa giải năm nay, hạng mục máy lọc nước ghi nhận sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu lớn, đại diện cho các công nghệ lọc mới và cạnh tranh mạnh mẽ ở nhiều phân khúc thị trường.

Trong bối cảnh đó, việc New eSpring™ được xướng tên không chỉ cho thấy sản phẩm được người dùng tin chọn, mà còn chứng minh năng lực thuyết phục của thương hiệu trước Hội đồng chuyên môn – những chuyên gia công nghệ, nhà nghiên cứu và phóng viên chuyên ngành có tiếng nói uy tín trong lĩnh vực thiết bị gia dụng thông minh.

Điểm số của hội đồng đặc biệt có ý nghĩa, bởi họ đánh giá dựa trên các tiêu chí khắt khe như hiệu quả công nghệ, độ ổn định khi sử dụng dài hạn, giá trị cải thiện chất lượng sống và tính đổi mới thực sự so với thị trường. Việc New eSpring™ nhận sự yêu thích từ hội đồng cho thấy sản phẩm không chỉ gây ấn tượng ở bề nổi mà đã chứng minh được chiều sâu công nghệ và chất lượng vận hành.

Các công nghệ nổi bật của máy lọc nước New eSpring và máy lọc không khí Atmosphere Mini.

Cú hattrick này cho thấy sự đồng thuận cao giữa đánh giá chuyên môn và trải nghiệm thực tế của người tiêu dùng – yếu tố thường khó đạt được trên thị trường thiết bị gia dụng công nghệ cao.

Công nghệ nổi bật từ nền tảng phát triển 40 năm

New eSpring™ được vinh danh “Thương hiệu Máy lọc nước nổi bật của năm” nhờ các công nghệ lọc nước ấn tượng được xây dựng trên nền tảng phát triển sản phẩm trong suốt 40 năm của các nhà khoa học Amway:

Bộ lọc eSpring Carbon e3 – Xử lý toàn diện các thách thức của nguồn nước hiện đại

Lọc các chất ô nhiễm mới nổi: Bộ lọc Carbon e3 với 3 lớp có khả năng giảm thiểu hơn 170 chất gây ô nhiễm1, bao gồm vi nhựa, hóa chất tổng hợp PFOA/PFOS, chất thải dược phẩm – những tác nhân đang được người dùng quan tâm do mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khả năng lọc ấn tượng – sử dụng thuận tiện: New eSpring™ có khả năng lọc đến 5.000 lít nước hoặc thời gian sử dụng trong 1 năm (tùy điều kiện nào đến trước). Nếu làm phép quy đổi dễ hiểu thì eSpring có khả năng lọc lượng nước tương đương 10.000 chai nhựa 500ml. Quy trình thay lõi cũng được tối giản theo công thức “2–1–0”: chỉ 2 phút thao tác, 1 lần mỗi năm, 0 dụng cụ hỗ trợ. Đây là lợi thế nổi bật của New eSpring™ trong việc đáp ứng nhịp sống bận rộn của gia đình hiện đại và giải quyết những bất tiện từ các hệ thống lọc nước phải thay lõi phức tạp hoặc nhiều lần trong năm.

Sự yêu mến của công chúng là minh chứng cho chất lượng sản phẩm của Amway trên thị trường.

Công nghệ UV-C LED – Giải pháp giảm thiểu hiệu quả vi khuẩn, vi rút, bào nang trong nước

Công nghệ UV-C LED giúp giảm thiểu đến 99,9999% vi khuẩn, 99,99% vi rút và 99,9% bào nang[1], mang lại nguồn nước an toàn cho cả gia đình.

Nhờ sự kết hợp mạnh mẽ giữa công nghệ bộ lọc tiên tiến và giải pháp giảm thiểu các loại vi khuẩn, vi rút hiện đại, New eSpring™ đạt chứng nhận từ các tổ chức quốc tế uy tín như NSF và WQA, đồng thời được xác nhận là “Hệ thống xử lý nước tại nhà bán chạy số 1 thế giới”.

Giải thưởng “Thương hiệu máy lọc nước nổi bật của năm” không chỉ tôn vinh chất lượng công nghệ của New eSpring™, mà còn một lần nữa khẳng định định hướng của Amway trong việc mang đến cho người tiêu dùng cơ hội tiếp cận các công nghệ mới để chủ động bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.

Bà Ôn Minh Hằng – Phó Tổng giám đốc Amway Việt Nam – chia sẻ: “Danh hiệu ‘Thương hiệu Máy lọc nước nổi bật của năm’ không chỉ ghi nhận nỗ lực nghiên cứu – phát triển của Amway toàn cầu, mà còn củng cố cam kết của chúng tôi trong việc mang đến những sản phẩm gia dụng tiên tiến giúp các gia đình Việt thực hành lối sống khỏe chủ động. Thành công này sẽ tiếp tục là động lực để Amway mở rộng danh mục sản phẩm gia dụng theo hướng chất lượng – bền vững – dựa trên khoa học, đáp ứng đúng nhu cầu sống khỏe của người tiêu dùng hiện đại.”