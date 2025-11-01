Âm thanh – ánh sáng hội tụ tại PLASE SHOW HÀ NỘI 2025

Triển lãm Quốc tế các thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp – PLASE SHOW Hà Nội 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), quy tụ hơn 60 thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực âm thanh, ánh sáng và công nghệ biểu diễn.

PLASE SHOW Hà Nội 2025 quy tụ 45 khu trưng bày từ diện tích 36m2 đến 135m2, 2 khu trình diễn Line Array ngoài trời với tổng số 17 line array trong đó có nhiều khu demo thiết bị sân khấu, ánh sáng, LED và hiệu ứng đặc biệt, mang đến không gian âm thanh – ánh sáng thực tế nhất cho khách tham quan và các chuyên gia trong ngành.

Sự kiện sẽ diễn ra từ 9h – 19:00h trong ba ngày 1 - 3/11/2025, đánh dấu gần một thập kỷ đồng hành cùng ngành âm thanh – ánh sáng – sân khấu chuyên nghiệp Việt Nam.

Trong ngày khai mạc có rất đông khách tham quan các gian trưng bày tại PLASE SHOW Hà Nội 2025.

Một trong những xu hướng công nghệ nổi bật tại triển lãm năm nay là sự phát triển của các hệ thống âm thanh tích hợp mạng kỹ thuật số.

Bên cạnh các giải pháp biểu diễn quy mô lớn, triển lãm cũng giới thiệu công nghệ ứng dụng trong hội họp và âm thanh thông báo. Bosch mang đến giải pháp âm thanh hội nghị và cảnh báo khẩn cấp đạt chuẩn quốc tế.

Yamaha trưng bày dòng loa Active DZR Dante, cho phép kết nối và truyền tải âm thanh kỹ thuật số chất lượng cao qua mạng Dante, một tiêu chuẩn trong các hệ thống chuyên nghiệp.

Nhiều thương hiệu lớn mang đến những giải pháp cho phép điều khiển và giám sát toàn bộ hệ thống qua mạng IP.

Sự kiện cũng quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong ngành như JBL Professional, Sennheiser, d&b audiotechnik, Electro-Voice & Dynacord, cùng các nhà phân phối lớn như Ba Sao, CK Audio... PLASE Show sẽ có màn trình diễn trực tiếp hệ thống loa line array chuyên nghiệp, như dBTechnologies Vio L1610.

Với quy mô và tầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng, PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 không chỉ là sân chơi công nghệ hàng đầu của ngành thiết bị biểu diễn tại Việt Nam mà còn là cầu nối giao thương, chuyển giao công nghệ và sáng tạo nghệ thuật, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí, sự kiện và biểu diễn chuyên nghiệp trong nước, khẳng định vị thế tiên phong của Việt Nam trên bản đồ công nghệ biểu diễn khu vực.