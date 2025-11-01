Âm thanh – ánh sáng hội tụ tại PLASE SHOW HÀ NỘI 2025

Triển lãm Quốc tế các thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp – PLASE SHOW Hà Nội 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), quy tụ hơn 60 thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực âm thanh, ánh sáng và công nghệ biểu diễn.
PLASE SHOW Hà Nội 2025 quy tụ 45 khu trưng bày từ diện tích 36m2 đến 135m2, 2 khu trình diễn Line Array ngoài trời với tổng số 17 line array trong đó có nhiều khu demo thiết bị sân khấu, ánh sáng, LED và hiệu ứng đặc biệt, mang đến không gian âm thanh – ánh sáng thực tế nhất cho khách tham quan và các chuyên gia trong ngành.
Với quy mô và tầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng, PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 không chỉ là sân chơi công nghệ hàng đầu của ngành thiết bị biểu diễn tại Việt Nam mà còn là cầu nối giao thương, chuyển giao công nghệ và sáng tạo nghệ thuật, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí, sự kiện và biểu diễn chuyên nghiệp trong nước, khẳng định vị thế tiên phong của Việt Nam trên bản đồ công nghệ biểu diễn khu vực.