Ấm áp những 'chuyến xe 0 đồng' đưa sinh viên khó khăn ở Hà Tĩnh ra Hà Nội nhập học

TPO - Đồng hành cùng sinh viên khó khăn từ Hà Tĩnh ra Hà Nội nhập học, một nhà xe ở Hà Tĩnh đã tài trợ hàng trăm tấm vé miễn phí, góp phần lan tỏa hoạt động nâng bước tới trường.