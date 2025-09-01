Ấm áp những 'chuyến xe 0 đồng' đưa sinh viên khó khăn ở Hà Tĩnh ra Hà Nội nhập học

TPO - Đồng hành cùng sinh viên khó khăn từ Hà Tĩnh ra Hà Nội nhập học, một nhà xe ở Hà Tĩnh đã tài trợ hàng trăm tấm vé miễn phí, góp phần lan tỏa hoạt động nâng bước tới trường.
“Việc học đối với các bạn trẻ là con đường rất dài nên một tấm vé xe dù không lớn nhưng công ty muốn góp một phần nhỏ, nâng bước các bạn trên con đường học tập, đặc biệt là với các bạn sinh viên có gia đình chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 5 vừa qua gây ra”, anh Lộc chia sẻ.
3 "Chuyến xe 0 đồng" lần này hỗ trợ miễn phí 120 vé cho các em sinh viên ra nhập học đầu năm.