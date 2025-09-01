Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ấm áp những 'chuyến xe 0 đồng' đưa sinh viên khó khăn ở Hà Tĩnh ra Hà Nội nhập học

Phạm Trường

TPO - Đồng hành cùng sinh viên khó khăn từ Hà Tĩnh ra Hà Nội nhập học, một nhà xe ở Hà Tĩnh đã tài trợ hàng trăm tấm vé miễn phí, góp phần lan tỏa hoạt động nâng bước tới trường.

Video: Niềm vui trên những "chuyến xe 0 đồng" chở sinh viên từ Hà Tĩnh ra Hà Nội nhập học.
tp-2.jpg
Ngày 1/9, tại nhà văn hoá xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh﻿, Đoàn xã Tiên Điền, Nghi Xuân, Lộc Hà... phối hợp với Công ty TNHH Châu Tịnh khởi hành 3 "Chuyến xe 0 đồng" đưa các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ra Hà Nội nhập học.
tp-3.jpg
Anh Nguyễn Xuân Lộc – Phó Giám đốc Công ty TNHH Châu Tịnh cho biết, thời điểm cuối tháng 8, đầu tháng 9 hằng năm, số lượng học sinh, sinh viên Hà Tĩnh ra Hà Nội nhập học tăng cao khiến vé xe khách của nhiều hãng chạy tuyến cố định nhanh chóng bán hết từ sớm. Để hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, 9 năm qua, đơn vị đã tổ chức các chuyến xe hỗ trợ học sinh khó khăn từ ra Hà Nội nhập học.
tp-17.jpg
tp-7.jpg
tp-5.jpg
“Việc học đối với các bạn trẻ là con đường rất dài nên một tấm vé xe dù không lớn nhưng công ty muốn góp một phần nhỏ, nâng bước các bạn trên con đường học tập, đặc biệt là với các bạn sinh viên có gia đình chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 5 vừa qua gây ra”, anh Lộc chia sẻ.
tp-9.jpg
Những món quà nhỏ kèm tấm vé xe miễn phí góp phần nhỏ trong việc tiếp thêm động lực cho sinh viên nghèo trên con đường học tập.
tp-10.jpg
Chị Lê Thị Giang - Phó Chủ tịch UBMTTQ, Bí thư Đoàn xã Tiên Điền cho biết, đây là chương trình ý nghĩa, một hoạt động trong chuỗi chương trình nâng bước em đến trường. "Năm nay, chương trình càng trở nên ý nghĩa khi những ngày này cả nước đang hòa mình trong ngày lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Chúng tôi cũng mong rằng sẽ có nhiều đơn vị đưa những chương trình này hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên trên địa bàn", chị Giang chia sẻ.
tp-13.jpg
tp-16.jpg
tp-8.jpg
3 "Chuyến xe 0 đồng" lần này hỗ trợ miễn phí 120 vé cho các em sinh viên ra nhập học đầu năm.
tp-6.jpg
Đây là chương trình ý nghĩa được tổ chức thường niên nhằm hỗ trợ và tiếp thêm động lực cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh vươn lên trong học tập.
Phạm Trường
#Hà Tĩnh #Hàng chục chuyến xe 0 đồng #hỗ trợ sinh viên nghèo #sinh viên khó khăn #sinh viên nhập học

