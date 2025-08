Alana City hoàn tất nghĩa vụ tài chính, sẵn sàng đón cư dân mới

Từ ngày 17/6, Chi cục Thuế khu vực XVI - Cục Thuế Bình Dương (nay là TPHCM) ban hành thông báo liên quan nghĩa vụ tài chính đối với dự án Khu nhà ở Phường Trường An 6 (tên thương mại: Alana City), do công ty Cổ phần Tập đoàn Phương Trường An (Phương Trường An Group) làm chủ đầu tư. Đại diện doanh nghiệp cho biết đã tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất nghĩa vụ tài chính, đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án theo quy định hiện hành.

Chủ đầu tư sẽ triển khai trải thảm nhựa các tuyến đường nội khu dự án Alana City, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương cũ đã phê duyệt đơn giá đất làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính. Với pháp lý minh bạch, Alana City ghi điểm trong mắt nhà đầu tư, đồng thời đón đầu làn sóng tăng trưởng giá trị khi toàn bộ khu vực đã chính thức trở thành một phần của TP.HCM mở rộng kể từ đầu tháng 7.

Hiện Phương Trường An Group cũng đang triển khai trải thảm nhựa các tuyến đường nội khu để từng bước hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy tiến độ toàn dự án.

Alana City tọa lạc trên mặt tiền ĐT741, trục đường có vai trò chiến lược trong kết nối vùng

Alana City có quy mô khoảng 41,9 ha, được quy hoạch với 2.760 sản phẩm nhà ở, phục vụ nhu cầu an cư cho khoảng 7.000 cư dân. Dự án nằm ngay mặt tiền đường ĐT741 - một trong những tuyến đường trục chính nối liền TPHCM, Thủ Dầu Một với các tỉnh phía Bắc như Bình Phước (nay là Đồng Nai mới).

Ngoài ra, tuyến ĐT742 và đường tạo lực Phú Giáo - Bàu Bàng - Bắc Tân Uyên giúp tăng cường kết nối đến các khu công nghiệp trọng điểm như VSIP II, VSIP III, Bàu Bàng, tạo điều kiện thuận lợi thu hút chuyên gia và lực lượng lao động đến sinh sống, làm việc tại khu vực.

Chính thức sáp nhập vào TP.HCM mở ra nhiều cơ hội cho các dự án tại vùng cửa ngõ

Đặc biệt, tuyến cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đã được khởi công trong năm 2025, đi qua địa bàn Phú Giáo - nơi Alana City tọa lạc. Khi hoàn thành, cao tốc sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm hành chính TPHCM xuống chỉ còn khoảng 25 phút qua nút giao gần dự án, gia tăng mạnh mẽ khả năng kết nối và tính thanh khoản cho bất động sản khu vực.

Việc Bình Dương chính thức sáp nhập vào TPHCM đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phát triển vùng, với định hướng hình thành “siêu đô thị trung tâm” hiện đại, liên kết chặt chẽ về hạ tầng, kinh tế, và quy hoạch. Các khu vực cửa ngõ, tiếp giáp như Phú Giáo nay được định vị lại trong không gian phát triển TP.HCM, từ đó mở ra biên độ tăng trưởng lớn cho các dự án đã có pháp lý vững vàng và hạ tầng hiện hữu.

Việc hoàn tất nghĩa vụ tài chính đúng tiến độ cùng vị trí kết nối chiến lược đã đưa Alana City trở thành tâm điểm mới của giới đầu tư. Dự án sở hữu tiềm năng lớn, đồng thời phù hợp với xu hướng giãn dân, phát triển đô thị sinh thái, hiện đại về phía Đông Bắc TPHCM.