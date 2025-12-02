Aki Matsuri 2025 - Lễ hội mùa thu Nhật Bản bùng nổ tại Lynntimes Thanh Thủy

350 vũ công đến từ 17 đội Yosakoi Việt Nam và Nhật Bản đã hội tụ tại Lynntimes Thanh Thủy, tạo nên một đại tiệc văn hóa sôi động chưa từng có.

Ngày 29-30/11/2025, Lynntimes Thanh Thủy chính thức trở thành tâm điểm của làn sóng văn hóa Nhật Bản tại miền Bắc khi Aki Matsuri 2025 khai màn với quy mô ấn tượng và không khí rộn ràng từng phút, từng giây.

Không khí lễ hội - Khi mùa thu Nhật Bản "đổ bộ" Thanh Thủy

Từ sớm, không gian Lynntimes Thanh Thủy đã thay áo mới với những lá phong đỏ thắm trải dài con đường dẫn lối, vườn chuông gió Furin leng keng trong gió nhẹ. Tiết trời se lạnh của tháng mười một càng làm tăng thêm cảm giác chân thực của một mùa thu Nhật Bản đích thực. Khán giả từ những gia đình trẻ, các bạn sinh viên yêu văn hóa Nhật, đến những du khách đã có mặt tại sân khấu sự kiện và các gian hàng trải nghiệm từ buổi chiều ngày đầu tiên. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang dội theo từng vũ điệu Yosakoi, tạo nên một làn sóng năng lượng lan tỏa khắp không gian.

Mùa Aki Matsuri năm nay đã quy tụ 16 đội nhảy Yosakoi với 350 vũ công, đại diện từ Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh thành phía Bắc. Mỗi đội nhảy Yosakoi đều mang theo một nguồn năng lượng riêng, nhưng điểm chung là sự cống hiến hết mình trong từng động tác, từng bước nhảy. Tiếng naruko lách cách vang lên, những dải khăn bay phấp phới, khuôn mặt rạng rỡ của các vũ công đã làm khán giả không thể rời mắt. Họ không chỉ nhảy, họ đang kể câu chuyện bằng chính cơ thể, truyền tải năng lượng tích cực và niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật Yosakoi. Từng đội đều nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt, tiếng hò reo cổ vũ không ngừng từ khán giả, tạo nên một không khí lễ hội thực sự sôi động và gần gũi.

Điểm nhấn đặc biệt: TACYON YOSAKOI đến từ Nhật Bản

Khoảnh khắc đặc biệt nhất của Aki Matsuri 2025 chính là sự xuất hiện của đội TACYON YOSAKOI đến từ tỉnh Kochi - quê hương của điệu nhảy Yosakoi tràn đầy năng lượng. Đây là lần đầu tiên một đội Yosakoi chuyên nghiệp từ Nhật Bản tham gia lễ hội tại Lynntimes Thanh Thuỷ, không để thi đấu mà để giao lưu, chia sẻ và cùng tạo nên một đại tiệc nghệ thuật không biên giới.

Khi TACYON bước lên sân khấu, không khí lễ hội như được đẩy lên một tầng cao mới. Màn trình diễn không chỉ đem đến kỹ thuật chuẩn mực mà còn truyền tải tinh thần Yosakoi nguyên bản, sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại, giữa sức mạnh và sự tinh tế. Mỗi động tác đều chính xác đến từng chi tiết, mỗi biểu cảm đều toát lên sự chuyên nghiệp và tâm huyết. Đó không chỉ là một màn biểu diễn, mà là cầu nối văn hóa thực sự, là minh chứng cho tình hữu nghị Việt - Nhật bền chặt.

Đồng diễn lịch sử: 350 trái tim - một nhịp đập

Khoảnh khắc đỉnh cao nhất của ngày đầu tiên chính là màn đồng diễn Yocchore, giai điệu truyền thống của Yosakoi đã được hát lên tại hàng ngàn lễ hội khắp Nhật Bản. 350 vũ công từ 17 đội, bao gồm cả TACYON từ Nhật Bản, đã cùng đứng trên một sân khấu, cùng nhảy một điệu múa, 350 trái tim hòa chung một nhịp đập. Đó không chỉ là màn đồng diễn, mà là biểu tượng của sự đoàn kết, của tình hữu nghị không biên giới, của niềm đam mê chung với Yosakoi. Khi tất cả cùng vung naruko, cùng bước đi theo một nhịp, cùng hô vang lời ca, không ai có thể kìm được xúc động. Khán giả đứng dậy, vỗ tay theo nhịp, nhiều người rơi nước mắt vì cảm động trước sức mạnh của sự kết nối con người qua nghệ thuật.

Trải nghiệm văn hóa đa chiều

Bên cạnh Yosakoi, Aki Matsuri 2025 còn mang đến những trải nghiệm văn hóa phong phú. Khu ẩm thực mùa thu Nhật Bản với những món ăn đặc trưng thơm ngát, mỗi món đều được chế biến tỉ mỉ, giúp du khách nếm trọn vị mùa thu Nhật. Gian hàng trò chơi truyền thống với cờ Shogi thu hút đông đảo người yêu thích chiến thuật, thử yukata giúp du khách hóa thân thành người Nhật trong từng khoảnh khắc. Con đường lá phong đỏ, vườn chuông gió trở thành điểm check-in yêu thích, nơi mọi người lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của mình tại lễ hội.

Aki Matsuri 2025 không chỉ là lễ hội văn hóa, mà là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa truyền thống và hiện đại, giữa Việt Nam và Nhật Bản. Lynntimes Thanh Thủy đã và đang khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa Nhật Bản tại miền Bắc Việt Nam, nơi mọi người có thể sống và trải nghiệm văn hóa Nhật Bản một cách chân thực nhất.