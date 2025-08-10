AI thay diễn viên - Khen ít, chê nhiều

TP - Ngày 8/8, bộ phim điện ảnh Chốt đơn chính thức ra mắt sau thời gian dài hoãn chiếu vì ồn ào đời tư của nữ chính Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Thay vì tuyển diễn viên khác để thế vai, ê kíp quyết định giữ nguyên phần diễn xuất ban đầu và sử dụng công nghệ AI để thay thế khuôn mặt và giọng nói của Thùy Tiên.

Đây là lần đầu tiên khán giả Việt chứng kiến AI bước ra khỏi phòng hậu kỳ để “gánh vác” vai trò của một diễn viên chính.

Khán giả “bị thất vọng”

Hình ảnh AI thay thế Thùy Tiên khiến khán giả không thỏa mãn với “Chốt đơn”

Theo ghi nhận tại buổi công chiếu, nhiều khán giả cho biết phần thể hiện của nhân vật nữ chính được xử lý bằng AI “đơ cứng”, “thiếu tự nhiên” và khiến họ “bị thất vọng”. Những biểu cảm gương mặt không liền mạch, đặc biệt là ở các đoạn chuyển cảnh hoặc khi nhân vật thay đổi cảm xúc. Một số cảnh còn để lộ nét gương mặt nguyên bản của Thùy Tiên, dẫn đến sự can thiệp trở nên lưng chừng, không trọn vẹn.

“Chưa kể, giọng lồng tiếng thay cho Thùy Tiên cũng tạo cảm giác lệch pha, thiếu ăn khớp với chuyển động khẩu hình. Nó tạo cảm giác nhân vật nữ chính thiếu chiều sâu, trở thành một “thể xác AI” không hồn”, khán giả Ngọc Hân chia sẻ.

Một số người cho rằng lựa chọn này của nhà sản xuất là cách làm “thiếu trách nhiệm”, đặt yếu tố thương mại lên trên chất lượng nghệ thuật, biến nhân vật thành sản phẩm lai tạp giữa con người và máy móc.

Có người còn lo ngại điều này tạo tiền lệ nguy hiểm cho điện ảnh Việt: thay vì tôn trọng người xem và quá trình sản xuất, nhà làm phim có thể chọn giải pháp “vá víu” bằng AI, bất chấp việc sản phẩm cuối cùng bị mất đi cảm xúc và sự liền mạch.

Cũng có một số khán giả sau khi ra khỏi rạp đã dành lời khen cho sự chỉn chu của bộ phim. Họ cho rằng nội dung được xây dựng mạch lạc, gần gũi với đời sống, đặc biệt là với giới trẻ đang đi làm. Tuyến tình cảm của Quyền Linh và Hồng Đào được đánh giá là dễ thương, tạo điểm nhấn ấm áp, cân bằng với nhịp phim chung.

Nhà phê bình ủng hộ công nghệ nhưng cho rằng phim chưa đạt kỳ vọng

Nhà phê bình Thảo Đan nhận xét, nhờ mạnh dạn ứng dụng AI, Chốt đơn vẫn được ra rạp, tránh thiệt hại lớn về kinh tế cho nhà sản xuất. Tuy nhiên, chị cho rằng kỹ thuật hiện tại vẫn chưa đủ tinh vi để tạo cảm giác liền mạch, dẫn đến người xem nhiều lần bị “rớt cảm xúc”.

“Chốt đơn là phim Việt đầu tiên dùng AI để “giải cứu” một vai chính dính scandal, nhưng có lẽ chưa đủ thành công để trở thành tiền lệ. Phim giữ được khung kịch bản, nhưng mất đi phần hồn của nhân vật. Nó là một bước tiến về mặt kỹ thuật, nhưng cũng là lời cảnh báo rằng công nghệ không thể thay thế cảm xúc con người, ít nhất là trong thời điểm hiện tại”, nhà phê bình Thảo Đan chia sẻ.

Đạo diễn Thế Hùng cũng đánh giá cao tinh thần dám áp dụng công nghệ mới của ê kíp, coi đây là tín hiệu cho thấy điện ảnh Việt không đứng ngoài xu thế toàn cầu.

Dù vậy, ông Hùng cũng cho rằng phần ứng dụng AI trong Chốt đơn còn “nửa vời”, khán giả vẫn dễ dàng nhận ra sự gượng gạo trong biểu cảm và sự lệch nhịp giữa hình ảnh với giọng lồng tiếng, khiến hiệu quả nghệ thuật chưa đạt kỳ vọng.

Biên kịch Phương Dung nói rằng trải nghiệm xem Chốt đơn khiến chị thêm một lần bị “sái”. Chị dẫn ví dụ từ Thần thoại 2 của Thành Long có áp dụng công nghệ đổi mặt để nam chính trẻ hơn 20 tuổi khiến khán giả như “nhai phải sạn” vì biểu cảm thiếu tự nhiên.

Theo biên kịch này, nếu kỹ thuật chưa đạt đến độ mượt mà, việc triển khai trên vai chính sẽ dễ biến một bộ phim tiềm năng thành “thảm họa”.

Thành Long được “trẻ hóa” bằng AI khiến cho “Thần thoại 2” bị chê “thảm họa”

Mạo hiểm hay tiên phong?

Chia sẻ trong buổi chiếu thử, đạo diễn Nam Cito cho biết ban đầu anh từng e ngại giải pháp AI vì sợ nhân vật sẽ “giả tạo, thiếu cảm xúc”. Tuy nhiên, sau các bản thử nghiệm, ê kíp quyết định chấp nhận rủi ro. Sự lựa chọn này đến từ tình thế bắt buộc: bộ phim đã hoàn thiện, thời điểm ra mắt đã ấn định, nhưng nữ chính lại vướng vào vụ án “lừa dối khách hàng” dẫn đến hình ảnh cá nhân của cô trở thành rào cản cho việc phát hành.

Trước câu hỏi về việc dùng AI thay diễn viên là đúng hay sai luật, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, cơ quan quản lý đã thẩm định kỹ và cho phép phim ra rạp sau khi tham vấn ý kiến pháp lý, đảm bảo không vi phạm quyền nhân thân hay luật hiện hành.

“Quan điểm của Cục là khuyến khích các dự án tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại, hòa vào xu thế phát triển của điện ảnh thế giới”, ông Cường chia sẻ.

“Quyết định thay nữ chính bằng AI có thể mở đường cho nhiều nhà làm phim ứng dụng công nghệ để xử lý tình huống. Nhưng nó cũng làm dấy lên nhiều lo ngại: liệu tương lai có xuất hiện xu hướng “diễn viên AI”, các gương mặt số hóa không vướng scandal, không yêu sách cát-sê, sẵn sàng phục vụ mọi vai diễn”, nhà phê bình Thảo Đan trăn trở.