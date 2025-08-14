AgriS Agro Day 2025 - Cộng hưởng toàn diện: Liên minh 5 nhà kiến tạo đột phá cho nông nghiệp Việt

Hội nghị Thượng đỉnh Nông nghiệp – AgriS Agro Day 2025 đã thành công quy tụ hơn 500 đại biểu đại diện Nhà nước, Nhà khoa học, Nhà doanh nghiệp, Nhà băng và Nhà nông, cùng cộng hưởng để kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp cao tuần hoàn, khẳng định vị thế chủ động, tham gia sâu vào chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu của Việt Nam.

Hội nghị Thượng đỉnh Nông nghiệp AgriS Agro Day 2025 - Cộng hưởng toàn diện, nâng tầm nông nghiệp tương lai - do UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì, AgriS (Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà, HOSE: SBT) đồng chủ trì và đồng tổ chức, phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Hội nghị hướng đến mục tiêu thúc đẩy nền tảng chiến lược để kết nối tầm nhìn, lan tỏa tri thức và kích hoạt hành động, hướng tới phát triển một nền nông nghiệp công nghệ cao – hiện đại – bền vững.

Hơn 500 đại biểu đại diện Nhà nước, Nhà khoa học, Nhà doanh nghiệp, Nhà băng và Nhà nông trong nước và quốc tế đã quy tụ tại AgriS Agro Day 2025

Diễn đàn chiến lược cho nông nghiệp công nghệ cao – tuần hoàn

Những chuyển động mạnh mẽ trong ngành nông nghiệp toàn cầu không chỉ là thách thức, mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam kiến tạo một hướng đi riêng – hiện đại, bền vững và hội nhập. Và trong hành trình ấy, Tây Ninh – một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp năng động ở phía Nam – đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong, với tầm nhìn rõ ràng, chủ trương đúng đắn và định hướng chiến lược bền vững.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh – nhấn mạnh: “Hội nghị hôm nay đánh dấu bước tiến mới, khẳng định quyết tâm của tỉnh Tây Ninh tiên phong thực hiện Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về ‘Đổi mới sáng tạo – Ứng dụng Khoa học công nghệ – Chuyển đổi số’ trên nền nông nghiệp hiện đại, vì mục tiêu phát triển xanh, bền vững, hội nhập sâu rộng.”

Bốn Nghị quyết trọng điểm của Bộ Chính trị (các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68) đã cùng tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư duy và hành động chiến lược cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. Với tinh thần đồng lòng, quyết tâm triển khai Nghị quyết, Hội nghị AgriS Agro Day mở đầu tham luận với chủ đề “Tiềm lực và tầm nhìn ngành Nông nghiệp Việt Nam, chính sách đột phá công nghệ trong nông nghiệp và vai trò của kinh tế tư nhân”. Trong bài tham luận, GS. TS. NGND. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất tái cấu trúc toàn diện ngành, đẩy mạnh R&D, khuyến khích tư nhân đầu tư công nghệ và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Ba phiên thảo luận chuyên đề chiều ngày 08/08 tiếp nối tầm nhìn bằng những giải pháp thực tiễn, mang tầm ảnh hưởng lâu dài, góp phần định vị lại giá trị nông sản Việt, cùng Việt Nam vươn tới vai trò chủ động và dẫn dắt trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu. Các phiên thảo luận có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, AgriS, Đại học Công nghệ Nanyang Singapore, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Farmacist, DEG, IFC, UOB, EDB, AWS, KMPG.

Các phiên thảo luận chuyên đề tại AgriS Agro Day 2025 có sự góp mặt của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế

Phiên Agtech (Công nghệ nông nghiệp) làm rõ rằng chuyển đổi số và dữ liệu chuẩn hoá là điều kiện tiên quyết để tái thiết chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Phiên Foodtech (Công nghệ thực phẩm) nhấn mạnh công nghệ chế biến và tiêu chuẩn hóa là công cụ then chốt để chuyển nông sản Việt từ “nguyên liệu thô” sang “sản phẩm có giá trị gia tăng cao” trên thị trường quốc tế. Phiên Fintech (Công nghệ tài chính) thảo luận cách thiết kế hạ tầng tài chính dựa trên dữ liệu, điểm tín dụng chuỗi và các sản phẩm vốn xanh để đưa nguồn tiền đến đúng nơi, đúng thời điểm, tạo đòn bẩy kinh tế nông nghiệp tuần hoàn.

Kết nối lý thuyết với thực tiễn - lời “hiệu triệu” 5 Nhà chung tay cộng hưởng toàn diện

Là đơn vị đồng chủ trì và đồng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nông nghiệp, AgriS – với hành trình 56 năm – tự hào là doanh nghiệp tiên phong xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp Agtech, Foodtech, Fintech cùng các tiêu chuẩn ESG. Thể hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ, cộng đồng khoa học, các đối tác và các tổ chức quốc tế trong việc thúc đẩy một nền Kinh tế Xanh, Công nghệ số hóa, và Phát triển bền vững, Bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT AgriS đã giới thiệu tại Hội nghị Đề án Hiện đại hóa - Số hóa Nông nghiệp trên nền tảng ESG và Dữ liệu hóa, giai đoạn 2025–2030 mà AgriS đang triển khai.

Với hai trọng tâm trong đề án: Số hóa – hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp thông qua hệ thống AgriBrain và DigiFarm; và xây dựng Khung Dữ liệu Nông nghiệp Quốc gia, AgriS hướng tới một nền nông nghiệp công nghệ cao - minh bạch - chuẩn hóa. Hoạt động thăm quan thực địa tại nông trại kiểu mẫu (Demofarm) Ninh Điền, Viện Nghiên cứu nông nghiệp, Nhà máy TTCS do AgriS vận hành, cùng triển lãm tương tác Agtech – Foodtech – Fintech đã chứng minh cho mô hình thực hành nông nghiệp đổi mới, với ESG là tiêu chuẩn vận hành xuyên suốt, mà AgriS đã và đang thực hiện trong nhiều năm qua.

Triển lãm tương tác AgTech – FoodTech – FinTech – ESG của AgriS tại Hội nghị

Hơn nửa thế kỷ phát triển, AgriS đã đồng hành cùng “5 Nhà” qua hàng loạt dự án và chương trình hợp tác thực tiễn, tạo nền móng vững chắc để các cam kết mới tiếp tục được triển khai và mở rộng. Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) tại Hội nghị lần này là bước tiếp nối những chương trình đã triển khai trước đó, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ cam kết hành động – thông qua các sáng kiến hợp tác thiết thực, có chiều sâu, nhằm khai mở một kỷ nguyên mới cho nền nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam. Buổi lễ với sự tham gia của các đối tác chiến lược trong và ngoài nước gồm Viện Công nghệ Tiên Tiến, K-Best Research Group (Hàn Quốc), Farmacist và Mort&Co (Úc), Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM và Hiệp hội Dừa Việt Nam. Các cam kết vẫn được kiến tạo trên nền tảng mô hình hợp tác toàn diện “5 Nhà” – chìa khóa vàng mở ra đột phá cho nông nghiệp Việt thông qua một hệ sinh thái liên kết trách nhiệm, cùng làm – cùng hưởng – cùng phát triển.

Phát biểu bế mạc, bà Đặng Huỳnh Ức My kêu gọi: “AgriS không đi một mình. Chúng tôi mở rộng hành trình cùng sự cộng hưởng của 5 Nhà, dựa trên ba trụ cột Agtech – Foodtech – Fintech và nền tảng ESG, kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn, đa giá trị, với công nghệ làm gốc và lợi ích sẻ chia công bằng.”

AgriS Agro Day 2025 đã thành công tạo nền tảng chiến lược và lộ trình hành động rõ ràng. Một nền nông nghiệp có khả năng ứng dụng công nghệ sâu rộng, liên kết chặt chẽ giữa các chủ thể, và đặc biệt, đặt người nông dân vào vị trí trung tâm của chuyển đổi – chính là con đường để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, chuyển đổi từ “bên cung ứng nguyên liệu” thành “nhà kiến tạo giá trị” trên bản đồ nông nghiệp quốc tế.

Chủ tịch HĐQT AgriS Đặng Huỳnh Ức My (thứ ba từ phải qua), ông Nguyễn Minh Lâm – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Tây Ninh (thứ nhất từ phải qua) cùng các đại biểu trong nước và quốc tế tại Hội nghị

AgriS, với vai trò đồng hành và thực chứng mô hình, cam kết tiếp tục phối hợp cùng “5 Nhà” để tạo giá trị cộng hưởng toàn diện, thúc đẩy sự đột phá của ngành nông nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình, cùng Việt Nam vươn tới vị thế chủ động, và tham gia sâu trong chuỗi giá trị toàn cầu.