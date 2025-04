Agribank trao Giải Đặc biệt trị giá 01 tỷ đồng cho khách hàng trúng thưởng chương trình 'Xuân tích lũy - Quỹ đong đầy'

Ngày 26/4/2025, tại trụ sở Agribank Chi nhánh Kiên Giang II, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Lễ trao thưởng Giải Đặc biệt trị giá 01 tỷ đồng cho khách hàng trúng thưởng chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Xuân tích lũy - Quỹ đong đầy”.

Đến dự có ông Trần Văn Phước - Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15; ông Lê Quang Định - Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; ông Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân Huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; bà Nguyễn Duy Linh Thảo - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Kiên Giang, cùng đại diện ban ngành đoàn thể cùng chính quyền địa phương.

Về phía Agribank có ông Phùng Văn Hưng Quang - Kế toán trưởng; ông Bùi Thanh Quang - Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Tây Nam Bộ; ông Nguyễn Bá Ngọc - Giám đốc chi nhánh Bắc Hải Phòng; ông Phạm Minh Tấn - Giám đốc chi nhánh Kiên Giang II; các đồng chí lãnh đạo các chi nhánh khu vực Tây Nam Bộ, các chi nhánh trên địa bàn Hải Phòng; Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm ABIC tỉnh Kiên Giang; cùng các đối tác, khách hàng tham dự chương trình.

Trong hành trình phát triển 37 năm qua, Agribank đã và đang nỗ lực không ngừng để mang đến những sản phẩm dịch vụ tiện ích tốt nhất, những chương trình tín dụng phù hợp nhất đối với khách hàng, cùng khách hàng phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp vào thành quả chung của nền kinh tế. Để đáp ứng kịp thời các nhu cầu về vốn đầu tư để phát triển nền kinh tế của đất nước, đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, Agribank đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ tiền gửi có sức hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu cũng như thị hiếu của người dân trong đó có chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Xuân tích lũy - Quỹ đong đầy”.

Chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Xuân tích lũy - Quỹ đong đầy” được triển khai từ ngày 10/12/2024 đến ngày 31/3/2025 trên toàn quốc, với 3.670 giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng 14,35 tỷ đồng, trong đó có 01 Giải Đặc biệt là 01 sổ tiết kiệm trị giá 01 tỷ đồng; 09 giải Nhất, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm trị giá 150 triệu đồng và nhiều giải thưởng có giá trị khác. Được sự ủng hộ, tin tưởng của quý khách hàng, chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm dự thưởng đã đạt được kết quả đáng khích lệ, sau gần 04 tháng thực hiện, Agribank đã huy động được trên 30.398 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Ngày 10/4/2025, Agribank đã phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Hải Phòng tổ chức quay số mở thưởng để xác định khách hàng may mắn trúng thưởng. Giải Đặc biệt đã thuộc về khách hàng Huỳnh Thị Lạt với seri mã trúng thưởng AE1468943, gửi tiền tại Agribank Chi nhánh Kiên Giang II.

Đại diện gia đình bà Huỳnh Thị Lạt cho biết: gia đình đã gửi tiền tiết kiệm tại Agribank từ những ngày đầu, lúc ấy chỉ đơn giản là muốn có nơi an toàn để tiết kiệm, nhưng càng về sau càng thấy Agribank không chỉ là nơi giữ tiền, mà còn là người bạn đồng hành, hỗ trợ, và tạo điều kiện cho khách hàng phát triển - đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Gia đình rất ấn tượng với chương trình tiết kiệm dự thưởng “Xuân tích lũy - Quỹ đong đầy” vì đây là một chương trình thiết thực, vừa hỗ trợ người dân duy trì thói quen tiết kiệm, vừa mở ra cơ hội nhận những phần thưởng giá trị lớn. Với gia đình, giải thưởng 01 tỷ đồng hôm nay không chỉ là một món quà quý giá về vật chất mà còn là nguồn động viên to lớn về tinh thần. Giải thưởng này sẽ giúp gia đình có thêm điều kiện chăm lo cho cho các con, tích lũy cho tuổi già, và phần nào hỗ trợ những người thân yêu xung quanh mình. Gia đình gửi lời cảm ơn đến đội ngũ cán bộ Agribank Chi nhánh huyện An Minh - Kiên Giang II luôn chân tình, tận tụy, thân thiện và chuyên nghiệp hỗ trợ gia đình.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Agribank, ông Bùi Thanh Quang - Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan hữu quan, các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và Tỉnh Kiên Giang đã hỗ trợ Agribank trong hoạt động kinh doanh và thực hiện thành công chương trình huy động vốn đầy ý nghĩa này. Ông Bùi Thanh Quang đã gửi lời chúc mừng đến bà Huỳnh Thị Lạt cùng gia đình đã may mắn trúng thưởng Giải đặc biệt với phần quà ý nghĩa, đồng thời đặc biệt cảm ơn các quý khách hàng đã tin tưởng, ủng hộ lựa chọn và gắn bó với Agribank trong suốt thời gian qua. Sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ quý báu của quý khách hàng, đối tác chính là nguồn động lực to lớn, là nền tảng vững chắc để Agribank không ngừng đổi mới, phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang khẳng định: Agribank và đặc biệt là Agribank Chi nhánh Kiên Giang II đã khẳng định vai trò quan trọng không chỉ trong hoạt động tài chính - ngân hàng mà còn trong các hoạt động đồng hành cùng địa phương trên các mặt trận: từ phát triển nông nghiệp, nông thôn đến an sinh xã hội và cải thiện đời sống người dân. Với mạng lưới và phòng giao dịch phủ rộng, Agribank Chi nhánh Kiên Giang II là ngân hàng tiên phong đưa vốn tín dụng về vùng sâu, vùng xa - nơi mà người dân trước đây khó tiếp cận các nguồn vốn chính thức. Trên địa bàn huyện Châu Thành, Agribank chi nhánh Kiên Giang II đã cung cấp hàng ngàn tỷ đồng đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ nông dân, hợp tác xã, các doanh nghiệp. Agribank Chi nhánh Kiên Giang II không chỉ khẳng định vai trò của một ngân hàng thương mại mà còn lan tỏa hình ảnh một ngân hàng vì cộng đồng, đầy trách nhiệm và nhân văn.

Cũng tại buổi lễ với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng, Agribank Chi nhánh Kiên Giang II đã trao tặng 02 căn nhà với tổng trị giá 100 triệu đồng, góp phần cùng địa phương chăm lo nhà ở cho các hộ gia đình còn nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt.

Với hành trình 37 năm hình thành và phát triển, đến nay, tổng tài sản của Agribank đã đạt trên 2,2 triệu tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt gần 2 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng trưởng mạnh mẽ với 1,7 triệu tỷ đồng. Trong thời gian qua, Agribank đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, nhất là trong việc cung ứng vốn tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân với trên 65% tổng dư nợ cho vay đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chiếm gần 40% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Agribank hiện cung ứng hơn 200 sản phẩm dịch vụ tiện ích, tập trung phát triển mạnh dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại, chuyển đổi số mạnh mẽ thông qua việc liên tục ra mắt và cải tiến các sản phẩm số, nhằm đơn giản hóa quy trình, nâng cao tiện ích cho khách hàng.