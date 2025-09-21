Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Agribank thông tin việc nguyên chủ tịch bị truy nã

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Agribank khẳng định vụ việc liên quan ông Nguyễn Thế Bình - nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Agribank - bị cơ quan công an truy nã không ảnh hưởng đến hoạt động hiện tại của ngân hàng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa chính thức lên tiếng về việc ông Nguyễn Thế Bình - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng này bị cơ quan công an phát lệnh truy nã.

Theo đó, Agribank cho biết, trong 2 ngày 19-20/9, một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về việc cơ quan công an truy nã ông Nguyễn Thế Bình - nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Agribank - liên quan đến vụ việc xảy ra trong giai đoạn gần 20 năm trước.

Trong thông cáo vừa phát đi, Agribank khẳng định đây là trách nhiệm cá nhân của ông Nguyễn Thế Bình. Ông đã rời khỏi Agribank từ nhiều năm nay và cơ quan pháp luật đang xem xét trách nhiệm.

“Sự việc này hoàn toàn không liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành và kinh doanh của Agribank trong giai đoạn hiện tại”, Agribank nhấn mạnh.

ag.jpg
Agribank khẳng định, việc cựu lãnh đạo ngân hàng bị truy nã hoàn toàn không liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành và kinh doanh của Agribank trong giai đoạn hiện tại.

Agribank khẳng định luôn tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc, đảm bảo tính minh bạch và khách quan.

Theo Agribank hoạt động kinh doanh của ngân hàng luôn tuân thủ quy định của pháp luật, luôn diễn ra an toàn, ổn định, thông suốt, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng và đối tác.

Trước đó, ngày 19/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời truy nã ông Nguyễn Thế Bình (71 tuổi) để điều tra về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Hiện, C03 chưa công bố cụ thể hành vi sai phạm của ông Bình, song cho biết vụ án liên quan ông này đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố hồi đầu năm 2024. Đến nay, ông Bình đã bỏ trốn.

Ông Bình bắt đầu sự nghiệp lãnh đạo tại Agribank khi được giao quyền Tổng giám đốc từ tháng 2/2007, sau đó chính thức giữ cương vị này trong cùng năm. Từ tháng 6/2009 đến tháng 7/2011 ông là Chủ tịch HĐQT ngân hàng này.

Ngọc Mai
#Agribank #Nguyễn Thế Bình #truy nã #ngân hàng #điều tra #vi phạm ngân hàng #bảo vệ khách hàng

