Agribank đồng hành cùng chính quyền và nhân dân các địa phương khắc phục thiệt hại do bão Wipha

Là người bạn đồng hành thủy chung, gắn bó thân thiết với người nông dân, Agribank đã và đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp và khu vực nông thôn. Không chỉ là một định chế tài chính lớn, Agribank luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội, sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, đặc biệt là với các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ.

Sau cơn bão Wipha (bão số 3), Agribank dành kinh phí 6 tỷ đồng trao tặng các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Nghệ An, cùng chính quyền và bà con nhân dân khắc phục hậu quả.

Ngày 5/8/2025, Agribank trao tặng kinh phí 2 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ, sạt lở đất. Mỗi năm, trên khắp dải đất hình chữ S có tới hàng chục cơn bão và nhiều đợt lũ lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và đời sống nhân dân, đặc biệt là ở các khu vực ven biển và miền núi.

Trong những thời khắc khó khăn của đồng bào, Agribank luôn là đơn vị tiên phong hỗ trợ địa phương và bà con nhân dân khắc phục hậu quả bằng kinh phí trực tiếp (tiền mặt, nhu yếu phẩm) và các chính sách tín dụng linh hoạt (cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất, cho vay lãi suất ưu đãi).

Ngày 09/8/2025, Agribank trao 2 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Sơn La khắc phục hậu quả bão lũ

Tháng 7/2025, bão Wipha đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Hưng Yên đến Ninh Bình, gây ra gió giật mạnh cấp 12 và mưa lớn diện rộng. Sau bão, từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, mưa lớn đã gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng; ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân tại ba tỉnh Điện Biên, Sơn La và Nghệ An.

Tại Điện Biên, 17 người chết và bị thương trong các cơn lũ dữ, thiệt hại tài sản ước tính lên tới 700 tỷ đồng (theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên). Còn tại Nghệ An - địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa lũ và bão số 3, thống kê đến ngày 31/7 có gần 7.500 ngôi nhà bị sập và vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn và bị cuốn trôi; 40 điểm trường và hàng nghìn hecta hoa màu, rừng sản xuất bị tàn phá; hệ thống hạ tầng như đường giao thông, trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan bị hư hại… tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3.546 tỷ đồng.

Bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn, ngập lụt nghiêm trọng tại Nghệ An

Chung tay cùng các địa phương và nhân dân khắc phục khó khăn, ngay đầu tháng 8, Agribank đã dành nguồn kinh phí 6 tỷ đồng hỗ trợ 3 tỉnh Điện Biên, Sơn La và Nghệ An (mỗi tỉnh 2 tỷ đồng), góp phần cùng chính quyền các địa phương giúp người dân sớm ổn định đời sống.

Với tinh thần tương thân tương ái, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An cũng đã tổ chức vận động cán bộ đoàn viên chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai. Ngày 02/8/2025, Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An đã tổ chức Đoàn đi trực tiếp thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn và trao ủng hộ cho bà con tại các xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng với tổng số tiền 175 triệu đồng.

Cán bộ đoàn viên Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 tại Nghệ An số tiền 175 triệu đồng

Hàng năm, Agribank luôn dành một nguồn kinh phí lớn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các địa phương và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, Agribank đã dành 63 tỷ đồng tài trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai trong tổng số 252 tỷ đồng ủng hộ cho các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội.

Với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước, chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank luôn tích cực đồng hành cùng cộng đồng, phát huy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của Agribank đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Những hành động thiết thực kịp thời của Agribank không chỉ giúp người dân nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để khách hàng yên tâm về nguồn vốn khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.