AEON khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị tinh gọn mới - AEON Bình Dương Midori Park

AEON Bình Dương Midori Park chính thức khai trương vào sáng 27.11.2025

AEON tiếp tục đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa mô hình bán lẻ, hướng đến 2030: Tăng gấp 3 quy mô hiện tại ở Việt Nam

Xác định Việt Nam là thị trường chiến lược trọng điểm bên cạnh Nhật Bản, AEON tiếp tục tăng tốc mở rộng hệ thống, thông qua đa dạng hóa thị trường và mô hình bán lẻ, triển khai linh hoạt theo đặc thù từng đô thị, khu dân cư và phù hợp với nhu cầu của người dân tại mỗi địa phương. Từ đó đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường và mở rộng độ phủ thương hiệu trên toàn quốc, và nâng cao trải nghiệm mua sắm trên toàn quốc, đưa sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Theo chia sẻ của ông Tezuka Daisuke – Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, thị trường bán lẻ Việt Nam được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển khi kênh bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 12–15% thị phần. Năm 2024, AEON tại Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 120% so với cùng kỳ, tiếp tục là thị trường ngoài Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Kết quả này đến từ chiến lược đa dạng hóa mô hình bán lẻ và mở rộng hệ sinh thái điểm bán trên toàn quốc. Việc khai trương AEON Bình Dương Midori Park là bước tiến tiếp theo trong lộ trình nhân rộng mô hình Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị tinh gọn tại các khu đô thị mới, hướng đến mục tiêu mở rộng quy mô gấp hơn 3 lần vào năm 2030.

AEON Bình Dương Midori Park – Điểm đến mới, trải nghiệm xứng tầm

Được kỳ vọng trở thành điểm đến mới phục vụ nhu cầu mua sắm hàng ngày cho khách hàng địa phương, AEON Bình Dương Midori Park mang phong cách sống hiện đại, xanh mát và văn minh hội tụ ngay giữa lòng Bình Dương năng động. AEON Bình Dương Midori Park hướng tới việc trở thành một điểm đến mua sắm hằng ngày, đáp ứng nhu cầu gần và tiện lợi của cư dân đô thị, đồng thời cung cấp sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mua sắm chất lượng “chuẩn AEON”, giúp khách hàng tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mỗi ngày.

AEON Bình Dương Midori Park hướng tới việc trở thành một điểm đến mua sắm hằng ngày, đáp ứng nhu cầu gần và tiện lợi của cư dân đô thị

AEON Bình Dương Midori Park có tổng diện tích hơn 2.800 m², toạ lạc tại Khối nhà A – Lô H8, Khu Thương mại MIDORI PARK SQUARE, đường Lý Thái Tổ, phường Bình Dương, TP. HCM. Không gian mua sắm được bố trí với hai khu vực chính: Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị tinh gọn có diện tích hơn 1.500 m², và khu ẩm thực Delica rộng gần 500 m².

AEON Bình Dương Midori Park hướng tới nâng tầm phong cách sống của khách hàng thông qua ba giá trị cốt lõi: Thứ nhất, sự tiện lợi và hiện đại với các dịch vụ chuyên nghiệp, thanh toán không tiền mặt và thiết kế tối ưu giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng trong nhịp sống bận rộn. Thứ hai, sản phẩm chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng, cùng các mặt hàng tươi sống phong phú. Cuối cùng, phong cách sống xanh ngay, khuyến khích tiêu dùng bền vững thông qua các sản phẩm hữu cơ, bao bì thân thiện môi trường và sáng kiến hỗ trợ khách hàng thuận tiện lựa chọn các giải pháp tiêu dùng bền vững khi đi mua sắm tại AEON.

Khu ẩm thực tự chọn tại AEON Bình Dương Midori Park có diện tích gần 500 m², sức chứa khoảng 80 chỗ ngồi và được xây dựng theo chủ đề mang tới sự đa dạng sản phẩm, hàng hóa luôn có sẵn để khách hàng dễ dàng lựa chọn theo sở thích, qua đó giúp khách hàng có thể tiết kiệm thời gian.

AEON Bình Dương Midori Park tập trung phát triển danh mục hàng hóa đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu của các gia đình hiện đại. Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm sẵn sàng Chế biến (RTC) tiện lợi; các mặt hàng phục vụ chăm sóc cá nhân, làm đẹp, và vệ sinh gia dụng. Tại đây, khách hàng còn có thể lựa chọn những sản phẩm "Chỉ có tại AEON" đến từ Nhãn hàng riêng của AEON.

AEON Bình Dương Midori Park nâng cao trải nghiệm mua sắm; giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn món ăn và thanh toán nhanh chóng. Để nâng cao trải nghiệm mua sắm, AEON Bình Dương Midori Park đã ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại và tiện ích mới như cân AI cùng hệ thống locker Face ID hiện đại. Đồng thời, tất cả quầy POS thu ngân được đồng bộ để hỗ trợ thanh toán mọi loại sản phẩm, nhờ đó đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng. Bên cạnh đó, các tiện ích công nghệ cũng được tích hợp tại khu vực Kiosk chọn món tự động (Self-Ordering-Kisok, gọi tắt là SOK) và Quầy thanh toán nhanh (Semi-Self Cashier) góp phần tạo nên hành trình mua sắm thông minh và liền mạch, gia tăng trải nghiệm mua sắm của khách hàng tại AEON Bình Dương Midori Park.